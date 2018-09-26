В Казахстане от сибирской язвы скончался глава крестьянского хозяйства

В Восточно-казахстанской области Катон-Карагайского района РК от сибирской язвы скончался местный житель. Об этом сообщает сайт Otyrar.kz.

Мужчина, глава одного из крестьянских хозяйств республики, категорически отказывался от лечения в медучреждении.

"Он даже, находясь в плачевном состоянии, умудрялся сбегать из больницы. Вернуть его туда удалось лишь полицейским. Все это время он пытался лечится … у народной целительницы. Итог плачевен", - сообщает издание.

Сколько еще зараженных опасным заболеванием в одном из регионов РК, не уточняется.

- В области власти ввели карантин, - добавляет казахстанское СМИ.