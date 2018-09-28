Линчевание или услуги "черных": в Кыргызстане нашли альтернативу суду

Родственников убитой в Таласе молодой женщины призывают, не дожидаясь действий правоохранительных органов, воздать по заслугам убийце.

"Родственники девушки, отомстите за нее!", - пишет юная девушка. "Смерть за смерть", - требует женщина постарше.

Подобные настроения существуют не только в социальных сетях, но и в реальной жизни. В Гражданском союзе "За реформы и результат" VB.KG рассказали несколько таких случаев.

В 2000-м году в Таласской области сельчане забили камнями двух братьев. Один из них занимался вымогательством, приставал и обижал женщин. Второй брат в подобных делах не участвовал, но тоже вызвал гнев толпы, пытаясь заступиться за младшего брата. На суде линчеватели говорили, что неоднократно обращались в правоохранительные органы, но помощи так и не дождались.

Другой случай произошел в 2008 году в Иссык-Кульской области. Мужчина давал односельчанам деньги в долг под проценты. Когда пришло время расплачиваться, многие не смогли вернуть долги и, собравшись, решили изгнать из села ростовщика вместе с семьей.

В 2017 году в Чуйской области соседи связали и избили подозреваемого в изнасиловании девочки. Они сами его поймали и, пока ждали милицию, решили проучить "педофила".

Директор Гражданского союза "За реформы и результат" Урмат Казакбаев уверен, что на самом деле случаев линчевания намного больше и лишь единицы из них становятся известны общественности.

- Наша организация проводила исследования, во время которого многие опрашиваемые признались, что если станут жертвой преступления,

будут искать справедливости не в милиции и судах, а у членов организованной преступности.

Они говорят, что лучше заплатить местному авторитету, зато проблема гарантировано разрешится, - рассказал Урмат Казакбаев.

Эксперт считает, что подобные настроения в обществе возникают давно. Доверие к милиции постепенно сходило на нет, из-за коррупции, скрещивания правоохранительных органов с криминальными кругами и из-за обычной халатности или лени милиционеров.

- Люди видят, что наказать преступника порой очень сложно. В этом во многом виноваты органы МВД, но не только они. Даже если преступника находят и уголовное дело передают в суд, преступнику дают мягкое наказание в суде или он выходит через пару лет по амнистии. Наблюдая за этим, людям кажется, что единственный выход - это вершить справедливость самостоятельно, - считает Казакбаев.

По мнению эксперта, положить конец линчеванию по кыргызски может реформа МВД, судебной власти и работы органов местного самоуправления.