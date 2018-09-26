Кыргызстанцы, работавшие в Корее по системе EPS, могут получить страховку

Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики сообщает, что некоторые граждане Кыргызской Республики, проработавшие в период с 2008 года по 2018 годы в Республике Корея и которым не была начислена страховая сумма, имеют возможность получить эти денежные средства.

Отметим, что данные граждане были трудоустроены в Республике Корея через Государственную службу миграции при ПКР по системе выдачи разрешения на работу EPS.

По вопросам перечисления страховой суммы, гражданам, указанным в списке, необходимо напрямую обратиться в Информационно-консультационный центр Государственной службы миграции при ПКР (при себе иметь заграничный паспорт) по адресу: г.Бишкек, ул.Токтогула,237 (тел: 650251, 0553-307307 - Ашимбекова Нагима).

Список граждан Кыргызской Республики, проработавших в Республике Корея по системе выдачи разрешения на работу - EPS:

(ФИО написано согласно данным, указанным в заграничном паспорте)

1 DOOTALIEV ALMAZBEK (Дооталиев Алмазбек)

2 JAKSHYKULOV YRYSBEK (Жакшыкулов Ырысбек)

3 KUBANYCHBEK UULU TALANT (Кубанычбек уулу Талант)

4 ELKEEV TALGATALI (Элкеев Талгатали)

5 ERMATOV ALTYNBEK (Эрматов Алтынбек)

6 JOLDOSHEV NAZAR (Жолдошев Назар)

7 SATBOLDIEV ORTIGALI (Сатболдиев Ортигали)

8 BIKULOV ERJIGIT (Бикулов Эржигит)

9 AHMADALIEV ARAPBAY (Ахмадалиев Арапбай)

10 MAMATOV KOSIMJAN (Маматов Косимжан)

11 KADYROV KUMARBEK (Кадыров Кумарбек)

12 MADIRAHIMOV MURADIL (Мадирахимов Мурадил)

13 ERMATOV TAZABEK (Эрматов Тазабек)

14 KADYROV KAMCHYBEK (Кадыров Камчыбек)

15 ATYKANOV MUKTAR (Атыканов Муктар)

16 YULDASHEV ABDILAJAN (Юлдашев Абдилажан)

17 DZHURABAEV ZAKIR (Джурабаев Закир)

18 ROUZIMATOV KADYRJAN (Роузиматов Кадыржан)

19 ABDUGANIEV IZATILLO (Абдуганиев Изатилло)

20 MUSAEV MIRZOHID (Мусаев Мирзохид)

21 TURGANBAEV USON (Турганбаев Усон)

22 KUCHKAROV KHUSNIDDIN (Кучкаров Хусниддин)

23 KYDYRALIEV MAMATAZIM (Кыдыралиев Маматазим)

24 MIRSALIEV AZIZILLO (Мирсалиев Азизилло)

25 KHALMURZAEV DILSHATBEK (Халмурзаев Дилшатбек)

26 KASYBAEV MARAT (Касыбаев Марат)

27 ZHALALIDINOV KHAKIMZHON (Жалалидинов Хакимжон)

28 ABDILLAEV ABDUMOMUN (Абдиллаев Абдумомун)

29 SABRIJANOV FARHAD (Сабрижанов Фархад)

30 ARTYKOV DAVRON (Артыков Даврон)

31 KURBANKULOV NEMAT (Курбанкулов Немат)

32 MATTURDIEV ZOKIRZHAN (Маттурдиев Зокиржан)

33 MADYMAROVA ASEL (Мадумарова Асель)

34 NEMATJONOV ILHOM (Нематжонов Илхом)

35 BAIAKUNOV AIDOS (Балакунов Айдос)

36 TULIBAEV NURKAMIL (Тулибаев Нуркамил)

37 ESHIMBEKOV EMIL (Эшимбеков Эмиль)

38 KIM EDUARD (Ким Эдуард)

39 NURALIEV ATAKAN (Нуралиев Атакан)

40 YLAI SONUN (Юлай Сонун)

41 LI MARIYAM (Ли Мариам)

42 SHERALIEV ERKINBEK (Шералиев Эркинбек)

43 NURBAEV ZIADIN (Нурбаев Зиядин)

44 TEN INNA (Тен Инна)

45 SHARIPBAEV ZHAMSHITBEK (Шарипбаев Жамшитбек)

46 KYZALAKOV DAMIR (Кызалаков Дамир)

47 MAATOV ULUKBEK (Маатов Улукбек)

48 ORUNBAEV ULANBEK (Орунбаев Уланбек)

49 ERNAZAROVA ZHAZGUL (Эрназарова Жазгуль)

50 SULTANGAZIEV RUSLAN (Султангазиев Руслан)

51 KIM MIRON (Ким Мирон)

52 KADYROV ATABEK (Кадыров Атабек)

53 REDZHAPOV ZHAMALDIN (Реджапов Жамалдин)

54 KHUDAINAZAROV ULUGBEK (Худайназаров Улугбек)

55 IUSUPOV SHIRINBEK (Юсупов Ширинбек)

56 ABDILLAEV ABDUMOMUN (Абдиллаев Абдумомун)

57 GANIBAEV MADAZIM (Ганибаев Мадазим)

58 ABYLKASYMOV ILICHBEK (Абылкасымов Иличбек)

59 DZHUSUPBEKOV ARSLAN (Джусупбеков Арслан)

60 PARPIEV ABDURAKHMAN (Парпиев Абудурахман)

61 MAMASALIEV AZIZILLO (Мамасалиев Азизилло)

62 TOHTASHEV AZAM (Тохташев Азам)

63 OSMONOV KUBANYCHBEK (Осмонов Кубанычбек)

64 SAGYNBEKOV MIRLAN (Сагынбеков Мирлан)

65 OSMONOV MAISALBEK (Осмонов Майсалбек)

66 SULAIMANOV KAIRAT (Сулайманов Кайрат)

67 DANIIAROV AIBEK (Данияров Айбек)

68 ANARBEK UULU KERIM (Анарбек уулу Керим)

69 ERKEGANOV ADILET (Эркежанов Адилет)

70 SATYKULOV NURLAN (Сатыкулов Нурлан)

71 PARPYEV AZIZBEK (Парпиев Азизбек)

72 AKHMEDOV AKBARZHAN (Ахмедов Акбаржан)

73 SHERMATOV TOLOGON (Шерматов Тологон)

74 PAK MIKHAIL (Пак Михаил)

75 KYDYRALIEV ZHANYBEK (Кыдыралиев Жаныбек)

76 ASANGAZIEV MARLIS (Асангазиев Марлис)

77 ALISHOV MYRZABEK (Алишов Мырзабек)

78 KENZHEBAEV AIBEK (Кенжебаев Айбек)

79 DUISHOEV ERNSBEK (Дуйшоев Эрнсбек)

80 BEKBOEVA GULMIRA (Бекбоева Гулмира)

81 KUSHUBAKOV DENIZBEK (Кушубаев Денизбек)

Информация предоставлена пресс-службой Государственной службы миграции при Правительстве КР.