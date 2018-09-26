215 тонн продукции из Кыргызстана и Казахстана не пустили на рынки России

С 17 по 23 сентября 2018 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" задержали 16 партий подкарантинной продукции общим весом 214,97 тонн.

Продукция высокого фитосанитарного риска следовала автомобильным транспортом с территории республик Казахстан и Кыргызстан для реализации на рынках Новосибирска, Томска, Омска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Якутска и города Карасук Новосибирской области.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что 40 тонн винограда, 38 тонн огурцов, 20 тонн свежих яблок и 5 тонн перца – всё происхождением Республика Казахстан, а также кыргызстанская продукция: 20,5 тонн винограда, 20 тонн слив, 13,9 тонн яблок и 13 тонн груш следовали с неполной либо совсем без маркировки на упаковке груза.

С недействительным фитосанитарным сертификатом перевозились партии казахстанской продукции: 20 тонн моркови, 20 тонн дынь и тонна сушеных корней солодки.

Кроме того, две партии казахстанских свежих и сушеных яблок общим весом 350 кг пытались ввезти без фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность продукции. Также 400 кг таджикистанского изюма и партии иранских сушеного инжира и изюма общим весом 2,82 тонны перевозили без необходимой копии фитосанитарного сертификата страны происхождения.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все партии возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан, а виновные лица привлечены к административной ответственности.