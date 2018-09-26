Погода
$ 69.15 - 69.38
€ 80.63 - 81.69

Маршрутка без поручней будет снята с линии

86  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщает, что по информации управления городского транспорта мэрии города Бишкек, указанный микроавтобус будет снят с линии до устранения неполадок в салоне. Также к водителю будут применены меры со стороны администрации ОсОО "Лига".

Как ранее сообщала редакция VB.KG, люди ехали в маршрутке №212 без поручней, падали, хватались друг за дружку. Об этом происшествии в общественном транспорте Бишкека написала на своей странице в Facebook экс-судья Конституционной палаты КР Клара Сооронкулова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373786
Теги:
мэрия, нарушения, Бишкек, общественный транспорт, Клара Сооронкулова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  