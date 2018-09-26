Маршрутка без поручней будет снята с линии

Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщает, что по информации управления городского транспорта мэрии города Бишкек, указанный микроавтобус будет снят с линии до устранения неполадок в салоне. Также к водителю будут применены меры со стороны администрации ОсОО "Лига".

Как ранее сообщала редакция VB.KG, люди ехали в маршрутке №212 без поручней, падали, хватались друг за дружку. Об этом происшествии в общественном транспорте Бишкека написала на своей странице в Facebook экс-судья Конституционной палаты КР Клара Сооронкулова.