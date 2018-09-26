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МИД ответил по поводу незаконного использования дипломатических паспортов

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- ВБ
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В связи с публикациями в различных СМИ относительно выдачи и использования дипломатических и служебных паспортов КР, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики считает необходимым сообщить следующее:

оформление дипломатических и служебных паспортов КР производится в соответствии с Положением о дипломатическом и служебном паспортах Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 июля 2011 года № 384. Текст данного нормативного документа находится в открытых информационных источниках.

Дипломатические и служебные паспорта КР оформляются для государственных служащих в зависимости от занимаемой должности, и должны использоваться только для служебных поездок. Согласно данного Положения ответственность за хранение и использование паспортов служебного назначения несет государственный орган КР по ходатайству которого был оформлен дипломатический либо служебный паспорт КР.

Также отмечаем, что Министерство иностранных дел КР ежегодно проводит процедуру перерегистрации вышеупомянутых паспортов, а также проводится совместная проверка с Генеральной прокуратурой КР министерств и ведомств КР на предмет соблюдения норм вышеуказанного Положения.

Так, в августе месяце 2018 года была проведена проверка Министерств труда и социальной защиты КР, по итогам которой ответственные сотрудники привлечены к административной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/373787
Теги:
Генеральная прокуратура, МИД, нарушения, паспорт, Кыргызстан
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