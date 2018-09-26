Гражданин Казахстана пытался перейти границу по паспорту брата

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что пограничники пункта пропуска "Чалдыбар - автодорожный" задержали гражданина Казахстана с поддельным паспортом.

При прохождении паспортного контроля гражданин Казахстана Т.Дж., 1986 г.р., предъявил паспорт на имя Т.Дж, но 1979 г.р.

У пограничника возникли подозрения в принадлежности документа предъявителю, хотя фотография в паспорте полностью соответствовала внешности предъявителя.

В ходе опроса гражданин Т.Дж. признался, что использовал паспорт родного брата, 1979 г.р., но в паспорт была вклеена фотография младшего брата 1986 г.р. Таким образом, при получении паспорта Республики Казахстан братья совершили подлог документа, предоставив сотрудникам соответствующих органов Казахстана неверные сведения – установочные данные одного гражданина и фотографию другого.

Пограничный наряд задержал гражданина Казахстана и после оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.