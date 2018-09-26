Премьер: Точки продажи угля должны быть в каждом населенном пункте страны

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел очередное заседание Правительства Кыргызской Республики, в ходе которого был рассмотрен ход подготовки к осенне-зимнему периоду на 2018-2019 годы.

В ходе заседания глава правительства поручил завершить подготовку ТЭЦ города Бишкека к предстоящем отопительному сезону.

"Ремонтные работы должны быть завершены в установленные сроки. Необходимо также обеспечить своевременную поставку твердого топлива на столичную ТЭЦ. Все предприятия теплоснабжения страны должны быть полностью подготовлены к холодам", - сказал Абылгазиев.

Как проинформировал директор ТЭЦ города Бишкек Андрей Воропаев, на предприятии в настоящее время уже поступило 239 тысяч тонн угля.

"Это на 25 тысяч тонн больше, чем в прошлом отопительном периоде. Относительно пропорций, то 75% угля составляет отечественный уголь и 25% - импортный, - отметил директор. – Сегодня можно сказать, что столичная ТЭЦ готова к предстоящему осенне-зимнему периоду".

Андрей Воропаев сообщил, что работы по утеплению турбинного цеха выполнены на 80%, а крыша почти закончена.

"По котельному цеху работы выполнены на 20%. Такая ситуация сложилась по причине того, что заказчик не смог найти необходимые материалы. Однако до середины ноября он обязуется все работы завершить. Говоря о готовности предприятия к отопительному сезону, то по электрическим и тепловым нагрузкам к зиме мы готовы. С заданной Правительством страны нагрузкой мы справимся и с достаточно хорошим запасом", - заверил Андрей Воропаев.

Вместе с тем он добавил, что отопительный процесс можно начать в любой день.

"Новые котлы находятся в резерве, мы их намерены включить в работу в отопительный период", - сообщил директор ТЭЦ.

В ходе заседания Глава Правительства поручил обеспечить в срок социальные объекты необходимым количеством твердого топлива и организовать точки продажи угля в каждом населенном пункте страны.

"Необходимо обязать угледобывающие компании обеспечить поставку твердого топлива для нужд населения. Наряду с получением дохода они должны выполнять взятые на себя социальные обязательства. Полномочные представители Правительства в областях, акимы районов в кратчайшие сроки должны провести переговоры с компаниями, разрабатывающими угольные месторождения. В случае отказа необходимо предусмотреть меры по лишению угледобывающих компаний лицензий", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев и добавил, что Агентство антимонопольного регулирования должно осуществлять мониторинг цен на уголь в целях недопущения спекуляций.

"Медицинские и образовательные учреждения должны быть обеспечены углем в первую очередь. Кроме того, необходимо провести проверку наличия топливных баз в каждом селе. Правительство и органы местного самоуправления должны провести скоординированную работу для успешного прохождения осенне-зимнего периода. По итогам проведенной работы каждому руководителю будет дана соответствующая оценка", - заключил глава правительства.