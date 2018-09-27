Погода
$ 69.15 - 69.38
€ 80.63 - 81.69

На стрелявших в кафе Бишкека милиционеров возбуждено уголовное дело

301  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой Первомайского района города Бишкек 26 сентября 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУВД Бишкека и РУВД Первомайского района по признакам преступления, предусмотренных статьями 234 "Хулиганство", 304 "Злоупотребление должностным положением" и 305 "Превышение должностных полномочий" и УК КР. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как отмечается, проверкой установлено, что в ночь с 10 на 11 сентября 2018 года, сотрудник СКМ ГУВД Бишкека Н.Н., из хулиганских, находясь около кафе "Империя пиццы", расположенной по улице Ахунбаева, выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия.

"Пуля попала в область правой ноги милиционера отдела охраны Октябрьского района Бишкека ГУГССО МВД КР А.Э. Согласно справки БНИЦТиО Миздрава КР А.Э. находится на стационарном лечении в отделении травматологии №2 с клиническим диагнозом: огнестрельно-сквозное ранение средней степени правой голени, огнестрельно-оскольчатый перелом средней степени малоберцевой кости справа со смещением", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как уточняется, по данному факту 11 сентября 2018 текущего года на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района, укрывшая данное преступление и не предпринявшая должных мер в отношении виновных лиц.

"На данный момент уголовное дело передано в компетентный орган для организации расследования", - добавили в надзорном органе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373796
Теги:
Генеральная прокуратура, ГУВД, МВД, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  