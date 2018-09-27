На стрелявших в кафе Бишкека милиционеров возбуждено уголовное дело

Прокуратурой Первомайского района города Бишкек 26 сентября 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУВД Бишкека и РУВД Первомайского района по признакам преступления, предусмотренных статьями 234 "Хулиганство", 304 "Злоупотребление должностным положением" и 305 "Превышение должностных полномочий" и УК КР. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как отмечается, проверкой установлено, что в ночь с 10 на 11 сентября 2018 года, сотрудник СКМ ГУВД Бишкека Н.Н., из хулиганских, находясь около кафе "Империя пиццы", расположенной по улице Ахунбаева, выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия.

"Пуля попала в область правой ноги милиционера отдела охраны Октябрьского района Бишкека ГУГССО МВД КР А.Э. Согласно справки БНИЦТиО Миздрава КР А.Э. находится на стационарном лечении в отделении травматологии №2 с клиническим диагнозом: огнестрельно-сквозное ранение средней степени правой голени, огнестрельно-оскольчатый перелом средней степени малоберцевой кости справа со смещением", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как уточняется, по данному факту 11 сентября 2018 текущего года на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района, укрывшая данное преступление и не предпринявшая должных мер в отношении виновных лиц.

"На данный момент уголовное дело передано в компетентный орган для организации расследования", - добавили в надзорном органе.