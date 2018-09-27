Паникеры могут успокоиться! "Искандер-М" выстрелил "пустышкой"

Силами объединенной группировки войск Кыргызстана и России была проведена войсковая операция по блокировке и уничтожению незаконного вооруженного формирования террористов, прорвавшихся через нашу границу. По такому сценарию вчера на военном полигоне "Эдельвейс" прошел завершающий этап совместных крупномасштабных антитеррористических учений, где объединились усилия специальных служб и войсковых частей двух государств.

По замыслу учения, террористическая группировка соседнего к нам условного государства "Туран" пересекла границу Кыргызстана и начала военные действия с целью дестабилизации здесь обстановки.

После того, как "террористы" прорвали пограничный заслон самолетами российской авиационной группировки, вертолётами и артиллерией по ним был нанесен авиаудар и артобстрел. Кроме того, был использован оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", с дальностью полета ракет 500 км.

Кстати, тем кто возмущался использованием этих ракет на Иссык-Куле, можно успокоиться. Никакого вреда окружающей экологии нанесено не было, так как "Искандер-М" выстрелил "пустышкой". То есть пустым зарядом. В противном случае, пояснили нам в ГКНБ, вместо небольшой воронки снесло бы пол горы.

Завершили операцию подразделения Вооруженных сил Кыргызстана при поддержке российских военных, которые провели окончательную "зачистку" районов сосредоточения отдельных групп "боевиков".

Эти совместные учения, по словам главы ГКНБ Идриса Кадыркулова, дали возможность двум государствам получить практический опыт по взаимодействию при нейтрализации незаконных вооруженных формирований.

Что в свою очередь продемонстрировало всему миру слаженность действий спецслужб и войсковых частей двух государств, отметил в своем выступлении руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ, генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

- Самое главное, мы показали нашим потенциальным противникам, что умеем координировать свои действия и умеем правильно использовать те возможности, которые дали нам наши государства, - сказал он.

На одной из таких возможностей акцентировал внимание всех собравшихся командующий Центральным военным округом РФ Александр Лапин. В частности, он подчеркнул, что впервые в Центральной Азии применялись ракетные установки "Искандер-М" дальнего действия.

- Вы сами убедились в точности попадания этих ракет. Каких-либо отклонений не было. Артиллерия была представлена калибрами различных артиллерийских систем от 152 мм до 82 мм. Кроме того, авиационная группировка состояла из 25 единиц. В том числе 4 бомбардировщика. Мы также применили в этой операции безпилотные летательные аппараты, которые мы использовали в Сирии. Кроме того, была создана специальная группировка радиоэлектронной борьбы. В ходе этих учений мы впервые применили так называемый вертикальный охват противника, который предполагает переброску с воздуха мобильных сил в тыл противника и на его фланги, чтобы его сковать. Ударная группировка успешно справилась со своей задачей по поиску и разгрому незаконных формирований, - заявил он.

Напомним, в Иссык-Кульской области прошли совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018".