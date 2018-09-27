Сооронбай Жээнбеков вернулся из Америки рейсовым самолетом

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вновь отказался от личного самолета и вернулся из США, где последние дни находился с рабочим визитом, обычным рейсовым самолетом. Пассажиры воздушного судна уже успели похвастаться в социальных сетях селфи с главой государства.

- Салам Бишкек! Вот мы и дома! Были вопросы, как и на чем наш Президент летел в Нью-Йорк и обратно, а вот просто. Обычным рейсом! Молодец!!!! – подписал совместное фото пользователь Байалинов.

Другой пользователь Темирлан Сарлыкбек уулу отметил простоту президента.

Сооронбай Жээнбеков после визита в США, где он принял участие в работе генеральной ассамблеи ООН, отправится в Таджикистан. 28 сентября в Душанбе состоится заседание совета глав государств СНГ.