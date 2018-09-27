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Сооронбай Жээнбеков вернулся из Америки рейсовым самолетом

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вновь отказался от личного самолета и вернулся из США, где последние дни находился с рабочим визитом, обычным рейсовым самолетом. Пассажиры воздушного судна уже успели похвастаться в социальных сетях селфи с главой государства.

- Салам Бишкек! Вот мы и дома! Были вопросы, как и на чем наш Президент летел в Нью-Йорк и обратно, а вот просто. Обычным рейсом! Молодец!!!! – подписал совместное фото пользователь Байалинов.

Другой пользователь Темирлан Сарлыкбек уулу отметил простоту президента.

Сооронбай Жээнбеков после визита в США, где он принял участие в работе генеральной ассамблеи ООН, отправится в Таджикистан. 28 сентября в Душанбе состоится заседание совета глав государств СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/373799
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, США, Таджикистан, Кыргызстан, самолеты
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Комментарии
Гражданин
27.09.2018, 11:20

Красавчик неш президент все таки был простым учителем не побоялся и иполетел домой вместе с народом. Был бы балапан президентом за счет государства купил себе новый самолет и ограбил бы наши страну

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Бишкек Кыргызстан
27.09.2018, 11:27
Карма: -4
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Плюсов: 322
Минусов: 326
Комментариев: 187

Достойно уважения.

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Коля Бикиев
27.09.2018, 11:27
Карма: -5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 10
Комментариев: 5

У нашего президента нет самолета который разрешен в небе над США. В черном списке по техническому состоянию все наши самолеты. Стандартам не подходят.  Так нечего тут пиарится на ровном месте, он летает простыми рейсовыми самолетами, потому что нету у него своего самолета. Именно по этой причине и появляются идеи сторонников президента, что надо ему купить свой лайнер на налоги простого народа. Экономика в большой ЖО. ЗП не растут, пенсии не увеличиваются, ВВП падает, а президент хочет себе новый и современный самолет купить! 

-1
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Гражданин
27.09.2018, 11:31

Коля Бикиев

У нашего президента нет самолета который разрешен в небе над США. В черном списке по техническому состоянию все наши самолеты. Стандартам не подходят.  Так нечего тут пиарится на ровном месте, он летает простыми рейсовыми самолетами, потому что нету у него своего самолета. Именно по этой причине и появляются идеи сторонников президента, что надо ему купить свой лайнер на налоги простого народа. Экономика в большой ЖО. ЗП не растут, пенсии не увеличиваются, ВВП падает, а президент хочет себе новый и современный самолет купить! 

много не ври он никогда не говорил что хочет купить новый самолет

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Васили Иванов
27.09.2018, 11:34
Карма: +1
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Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

Коля Бикиев

а президент хочет себе новый и современный самолет купить! 

В каком месте и когда он говорил, что хочет купить самолета ? Лгать нехорошо.

И фотку прислал совсем не президент, а обыкновенный чел, летевший этим же рейсом.

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Бишкек Кыргызстан
27.09.2018, 11:45
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 322
Минусов: 326
Комментариев: 187

Коля Бикиев

а президент хочет себе новый и современный самолет купить! 

Вешаешь лапшу на уши , как Бабанов ! Президент ни разу не говорил, что хочет новый самолет купить !Если бы Бабан думал о Кыргызстане, он построил завод не в России, а в Кыргызстане. И не стал бы строить торговый центр "Азия Молл" за счет кредита КРФ, а построил бы фабрику, завод. Он никогда президентом не станет.

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Райзап
27.09.2018, 12:07

Самый безопасный транспорт это общественный транспорт.

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Таласманас
27.09.2018, 12:08

бабандейру и в таласе ненавидит народ потому что он нас обманул

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Калыс Алиев
27.09.2018, 12:14
Карма: -14
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Плюсов: 129
Минусов: 143
Комментариев: 219

Коля Бикиев

У нашего президента нет самолета который разрешен в небе над США. В черном списке по техническому состоянию все наши самолеты. Стандартам не подходят.  Так нечего тут пиарится на ровном месте, он летает простыми рейсовыми самолетами, потому что нету у него своего самолета. Именно по этой причине и появляются идеи сторонников президента, что надо ему купить свой лайнер на налоги простого народа. Экономика в большой ЖО. ЗП не растут, пенсии не увеличиваются, ВВП падает, а президент хочет себе новый и современный самолет купить! 

Он мог заказать частный но этого он не сделал, а то что новый самолёт он этого не говорил по этому надо выбирать слова когда говоришь.

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Гражданин
27.09.2018, 12:18

Райзап

Самый безопасный транспорт это общественный транспорт.

райз апа в общественном транспорте много карманников так что ты не прав

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Манас
27.09.2018, 12:38

Факт остается фактом, Президент летел  обычным рейсовым самолетом, то что он мог заказать самолет то мог, и главное имел на это ПРАВО, но выбрал рейсовый самолет. Причем и в Москву и в Ош он летал со всеми. Согласен с комментаторами, насчет Бабанова, разница была бы ощутимой. Кто то тешит свое самолюбие, кто то реальные дела делает и не кичится этим. Респект Президенту! Осталось очистить власть от воров и привлечь корупционеров, включая Бабанова к ответственности за рейдерские захваты.   

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