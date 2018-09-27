Кыргызстанец пытался попасть в РК, спрятавшись между сидениями авто

Накануне на КПП "Акжол - автодорожный" пограничники задержали гражданина Кыргызстана, который пытался незаконно выехать в Казахстан, спрятавшись на полу между сидениями автомобиля. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

"Гражданин КР Р.Ш., 1974 г.р., прибыл на КПП на автомашине марки Toyota Estima для прохождения пограничного контроля. В ходе осмотра автотраспорта пограннаряд обнаружил в его автомашине неизвестного гражданина, который спрятался на полу между сидениями транспорта, укрывшись одеялом. Как выяснилось, мужчина – гражданин Кыргызстана С.К., 1985 г.р.. Более того, на него наложено ограничение на выезд из страны, и он осужден условно. Нарушитель договорился с владельцем такси – гражданином Р.Ш., который за денежное вознаграждение пообещал вывезти С.К. в Казахстан", - проинформировали в Погранслужбе КР.

Уточняется, что Пограннаряд задержал обоих граждан и передал сотрудникам правоохранительных органов.