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Какие бизнес-предприятия открылись благодаря помощи "Кумтора"?

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- Виктория Григоренко
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C 2015 года общественный фонд "Фонд Евразия Центральной Азии" – Кыргызстан (ФЕЦА) осуществил проект при финансовой поддержке ЗАО "Кумтор Голд Компани". Данный проект охватывает две группы молодежи, проживающей на южном берегу озера Иссык-Куль. Такая информация появилась группе "Покупай кыргызское! Производство основа развития".

"Существует категория молодых людей, желающих открыть свой собственный бизнес, тем самым активно содействовать экономическому процветанию Иссык-Кульской области, другая часть молодежи ориентирована на то, чтобы трудоустроиться в уже существующих компаниях", - говорят организаторы.

Наиболее яркие примеры:

Производство сухофруктов

Бизнес-идея Акылай Аденовой заключается в производстве и продаже сухофруктов из яблок, груши, малины, чернослива, облепихи, а также овощей и лечебных трав. Бизнес стартовал в ноябре 2015 года. Предприятие является сезонным, активная фаза деятельности начинается в период сбора урожая. В это время создается 25‒30 рабочих мест. Готовая продукция доставляется в магазины, кафе, санатории и учебные заведения города Каракола.

Салон красоты "Trendy"

Рафиля Шербаева владеет студией красоты, в которой предоставляются услуги специалиста по мужским и женским стрижкам, мастера ногтевого сервиса, косметолога, а также проводятся обучающие курсы. Свой собственный бизнес Рафиля открыла в городе Караколе в 2011 году. Салон работает круглый год. Создано восемь рабочих мест. Около 50 человек прошли обучение.

"БРУС Али"

Алыбек Сатиев занимается производством, доставкой и укладкой брусчатки разного вида и цвета, а также установкой бордюров. Открыл он свой бизнес в июне 2015 года. Работа ведется круглый год. Создано три постоянных рабочих места, два дополнительных места открываются на периоды особой загруженности. Брусчатка и бордюры производятся в селе Барскоон. Продукция пользуется большим спросом. Потребителями услуг данного предприятия являются крупные организации, пансионаты, а также частные лица как на юге, так и на севере Иссык-Куля.

"Достор Банясы"

Бизнес-идея Азима Казакбаева заключатся в предоставлении услуг чистой, уютной и функциональной бани, построенной на основе контейнера. Баня открылась в 2015 году. Деятельность ведется круглый год. Создано три постоянных рабочих места ‒ уборщицы, администратора и банщика. Бизнес- проект реализуется в селе Челпек Иссык-Кульской области.

Пекарня "Михайловка"

Урмат Юсупов открыл в декабре 2015 года пекарню в родном селе Михайловка и производит несколько видов хлебобулочных изделий. Пекарня работает круглый год. Создано четыре рабочих места. Предприятие поставляет продукцию в местные магазины, детские сады, хлебобулочные изделия можно также купить в пекарне напрямую.

Gran-Organic

Идея Ислама Магометова заключалась в изготовлении и продаже кормовых гранул для домашних животных из травы с сохранением ее полезных свойств и добавлением витаминов. Ислам начал реализацию своего проекта в 2016 году. Предприятие является сезонным. На летний период он трудоустраивает пять человек. Его продукт удобен тем, что зимой может быть использован фермерами в качестве корма для домашних животных вместо сена.

"Нурэл фабрикасы"

Шабдан Касеев открыл птицефабрику, в которой насчитывается около 1 000 голов кур-несушек породы коралл. Предприятие работает с начала 2015 года. Функционирует круглогодично. Создано четыре постоянных рабочих места. Ферма находится в селе Светлая Поляна. Производство и сбыт налажены, продукция регулярно доставляется в ряд магазинов, пекарен и кафе.

Как уточняется, бизнес-проекты осуществлены в рамках проекта "Молодежное предпринимательство", реализуемого общественным фондом "Фонд Евразия Центральной Азии" при финансовой поддержке ЗА О "Кумтор Голд Компани".


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URL: https://www.vb.kg/373807
Теги:
бизнес, Иссык-Кульская область, молодежь, Бишкек, экономика, Кумтор
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Комментарии
Калыбек
27.09.2018, 15:48

Мамочки, за столько лет это и все что ли? А где бабло, которые они дают местным? С 2011 года и все? Они ведь работают куда больше! 

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