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На юге КР стычка жителей с инвесторами едва не закончилась трагедией

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- Виктория Григоренко
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В селе Майдан произошла стычка местных жителей и представителей иностранной компании, разрабатывающей месторождение Шамбесай. Перепалка закончилась тем, что китайцев заперли в контейнере - видео опубликовано ИА "Кабарлар".

Причина конфликта – река Исфайрам, располагающаяся в километре от золоторудного месторождения

"Река является источником питьевой воды для десяти тысяч кыргызстанцев и тысяч жителей Узбекистана. Работы на месторождении могут представлять опасность для экологии", - говорят жители.

Будет ли проводить расследование по данному происшествию и угрозам в адрес иностранных граждан милиция, пока неизвестно.

Стоит отметить, что по подсчетам специалистов, на месторождении Шамбесай находится около 15 тонн золота. Примерная стоимость этих запасов - 700 млн. долларов.


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URL: https://www.vb.kg/373810
Теги:
инвестиции, Китай, экология, конфликт, Кыргызстан, деньги
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Комментарии
Марлен.
27.09.2018, 17:27

Заголок громче чем само видео. Нету там ничего опасного, просто пошумели и закрыли в контейнер, даже не ударили никого шапалаком )) 

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Павел
27.09.2018, 17:37

Не отдавайте месторождения золота! Сами добывайте. 700 миллионов -можно с долгами кредиторами рассчитаться и казну пополнить

+1
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Ха
27.09.2018, 17:48

Осы елдин катындары жынды. На востоке женщина считаеся хронительницей очага, а у вас они разрушители и подстрекатели. Мына катындар, ОБОНы тому пример.

-1
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Karina Karimova
27.09.2018, 18:12
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 235
Минусов: 234
Комментариев: 195

Китайцы у себя всю воду загадили, теперь пришли к нам гадить. У них только дешевые грязные технологии. Когда уже прекратится практика передачи добычи месторождений китайцам? Сами кыргызы уже ничего не умеем делать? Добыча это же не ракетостроение, не требует сложных технологий и больших инвестиций тем более карьерным способом. Гнать надо китайцев. Но нет же, нашим чинушам главное откаты. 

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