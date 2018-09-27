На юге КР стычка жителей с инвесторами едва не закончилась трагедией

В селе Майдан произошла стычка местных жителей и представителей иностранной компании, разрабатывающей месторождение Шамбесай. Перепалка закончилась тем, что китайцев заперли в контейнере - видео опубликовано ИА "Кабарлар".

Причина конфликта – река Исфайрам, располагающаяся в километре от золоторудного месторождения

"Река является источником питьевой воды для десяти тысяч кыргызстанцев и тысяч жителей Узбекистана. Работы на месторождении могут представлять опасность для экологии", - говорят жители.

Будет ли проводить расследование по данному происшествию и угрозам в адрес иностранных граждан милиция, пока неизвестно.

Стоит отметить, что по подсчетам специалистов, на месторождении Шамбесай находится около 15 тонн золота. Примерная стоимость этих запасов - 700 млн. долларов.