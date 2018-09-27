Депутат Жапаров посоветовал Генпрокурору съездить в Гонконг

Депутат Акылбек Жапаров посоветовал генпрокурору Откурбеку Джамшитову отправить группу следователей в Гонконг, чтобы там на месте изучить финансовые документы китайской компании TBEА, занимающейся реконструкцией ТЭЦ Бишкека. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По словам нардепа, без этой поездки невозможно будет выявить наших коррупционеров.

- Я советую вам создать группу и поехать в Гонконг, чтобы там уже на месте провести расследование. Ведь у этой компании есть финансовая отчетность, которую можно легко найти при желании. Без этих данных вы никогда не сможете выявить наших коррупционеров, - сказал он.

Кроме того, парламентарий попросил генпрокурора предоставить отчет депутатам - сколько было выведено из Кыргызстана денег, и сколько возвращено.

- В этом году, по данным финансовой разведки, около 1 миллиона подозрительных долларов было выведено из Кыргызстана. Если это правда, то было бы хорошо, если вы предоставите более полную информацию по этому факту. Не помешало бы также вашему ведомству сделать анализ – сколько денег вышло из страны, и сколько зашло. Приведу простой пример. В прошлом году, по данным Нацбанка, из Кыргызстана в Казахстан был произведён отток денег в размере около 3 миллионов долларов. Хотя, по данным банка Казахстана, сумма составляла 27 миллионов долларов. Почему нельзя взять все данные и проверить, куда ушла эта разница? – продолжил Акылбек Усенбекович.