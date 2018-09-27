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VB.KG располагает документом о настоящем гражданстве Бахадыра Сулейманова

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- Оксана Гут
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Читатель VB.KG прислал по Телеграмм-каналу фото документа, подтверждающее, что парламентарий Бахадыр Сулейманов имеет второе гражданство - Казахстана.

Согласно ему, запрос в Департамент внутренних дел Жамбыльской области Кордайского района МВД РК был отправлен членом оргкомитета по проведению выборов общественного объединения дунган КР. В состав этой организации Бахадыр Искакович входит до сих пор.

Документ, датированный 19 апрелем 2013 года гласит:

"На ваш запрос на исходящий 16 от 18.04.2013 г. сообщаем, что граждане … и Сулейманов Бахадыр Искакович 04.05.1963 г.р. документированы удостоверениями личности граждан Республики Казахстан за номерами, указанными вами в запросе", - написано в ответе, заверенном печатью департамента и подписью начальника Кордайского РОВД Баймухамбетова Б.Т.

На вопрос, откуда у нашего читателя оказался этот документ, он пояснил, что организовал в Сети собственную группу обмена файлами, и документ, удостоверяющий гражданство Сулейманова, ему прислали еще в 2017 году.


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URL: https://www.vb.kg/373815
Теги:
Казахстан, гражданство, Кыргызстан, МВД, Бахадыр Сулейманов
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
27.09.2018, 19:39
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Минусов: 333
Комментариев: 191

Итак, уже в апреле 2013 годы было ясно, что он имеет двойное гражданство. Тем не менее он стал депутатом ЖК КР. И все это время всякие нечистоплотные шантажисты давили и давили на него. 

Вот так хорошо работают правоохранительные органы и ЦИК.

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