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Задержан мужчина с фальшивыми правами. Документ он приобрел в России

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- Елена Цой
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27 августа в 14.25 часов по автодороге Бишкек-Манас на стационарном посту Ак-Жол инспекторами УОБДД по Чуйской области старшиной милиции Эсеналиевым Б. и прапорщиком Смайыловым У. была остановлена автомашина марки "Мазда - Демио", водитель которого нарушил ПДД.

При проверке документов было установлено, что у водителя А. уулу А. 1992 года рождения было поддельное водительское удостоверение.

Со слов задержанного, утеряв свое водительское удостоверение, он его подделал в России.

В настоящее время материалы оформлены и переданы в следственный отдел ОВД Сокулукского района Чуйской области, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/373819
Теги:
нарушения, подделка, Россия, Кыргызстан, ГУОБДД
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