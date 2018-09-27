Задержан мужчина с фальшивыми правами. Документ он приобрел в России

27 августа в 14.25 часов по автодороге Бишкек-Манас на стационарном посту Ак-Жол инспекторами УОБДД по Чуйской области старшиной милиции Эсеналиевым Б. и прапорщиком Смайыловым У. была остановлена автомашина марки "Мазда - Демио", водитель которого нарушил ПДД.

При проверке документов было установлено, что у водителя А. уулу А. 1992 года рождения было поддельное водительское удостоверение.

Со слов задержанного, утеряв свое водительское удостоверение, он его подделал в России.

В настоящее время материалы оформлены и переданы в следственный отдел ОВД Сокулукского района Чуйской области, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.