Жээнбеков и Рахмон подчеркнули важность решения приграничных вопросов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 сентября, в г. Душанбе Республики Таджикистан встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Президента Эмомали Рахмона за теплый прием и гостеприимство, отметив, что рад вновь встретиться с ним на полях очередного заседания СГГ СНГ и возможности обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Кыргызская сторона придает особое значение всестороннему развитию кыргызско-таджикских отношений. Мы настроены наращивать потенциал двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес и укреплять узы дружбы между нашими народами", - отметил он.

Президенты Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обозначили общую готовность к продолжению сотрудничества по всем направлениям, приложив совместные усилия.

Главы двух государств подчеркнули необходимость активизации работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, в том числе сотрудничества по приграничным вопросам.

Сооронбай Жээнбеков поздравил народ Таджикистана и Президента Эмомали Рахмона с 27-й годовщиной Независимости Республики Таджикистан.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков в г. Душанбе прибыл сегодня для участия в заседании Совета Глав государств Содружества Независимых Государств, которое состоится завтра, 28 сентября.