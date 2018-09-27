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Жээнбеков и Рахмон подчеркнули важность решения приграничных вопросов

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- Елена Цой
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 сентября, в г. Душанбе Республики Таджикистан встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Президента Эмомали Рахмона за теплый прием и гостеприимство, отметив, что рад вновь встретиться с ним на полях очередного заседания СГГ СНГ и возможности обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Кыргызская сторона придает особое значение всестороннему развитию кыргызско-таджикских отношений. Мы настроены наращивать потенциал двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес и укреплять узы дружбы между нашими народами", - отметил он.

Президенты Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обозначили общую готовность к продолжению сотрудничества по всем направлениям, приложив совместные усилия.

Главы двух государств подчеркнули необходимость активизации работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, в том числе сотрудничества по приграничным вопросам.

Сооронбай Жээнбеков поздравил народ Таджикистана и Президента Эмомали Рахмона с 27-й годовщиной Независимости Республики Таджикистан.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков в г. Душанбе прибыл сегодня для участия в заседании Совета Глав государств Содружества Независимых Государств, которое состоится завтра, 28 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/373821
Теги:
граница, президент, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон
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