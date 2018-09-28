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Служителей мечетей научили делать повязки раненным

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- Бакыт Стамов
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Вчера в южной столице были организованы курсы по оказанию первой помощи для имамов Ошской области. Об этом редакции VB.KG сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Сообщается, что курсы были организованы Международным движением Красного креста и Красного полумесяца совместно с ДУМК.

"На двухдневных курсах имамов учили оказывать первую помощь при потере сознания, ожогах, кровотечений и других ранах, - уточнили в муфтияте.

По окончании курсов служители мечетей получили аптечки для оказания первой помощи.


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URL: https://www.vb.kg/373823
Теги:
муфтият, Ош, ДУМК, Красный Полумесяц, Кыргызстан
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