Служителей мечетей научили делать повязки раненным

Вчера в южной столице были организованы курсы по оказанию первой помощи для имамов Ошской области. Об этом редакции VB.KG сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Сообщается, что курсы были организованы Международным движением Красного креста и Красного полумесяца совместно с ДУМК.

"На двухдневных курсах имамов учили оказывать первую помощь при потере сознания, ожогах, кровотечений и других ранах, - уточнили в муфтияте.

По окончании курсов служители мечетей получили аптечки для оказания первой помощи.