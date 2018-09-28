Водитель, убивший 6-летнего ребенка в Кара-Суу, еще не найден

Водитель авто, под колесами которого скончался 6-летний ребенок, еще не задержан. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Ошской области.

- Ни сам водитель, ни автомашина, на которой был совершен автонаезд, пока не найдены. Но камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали ДТП. Сейчас они проверяются. Уточняется марка и госномер внедорожника. Предположительно - машина с бишкекскими номерами, - отметили в ведомстве.

Накануне вечером на автодороге Бишкек-Ош неизвестный на белом внедорожнике сбил ребенка. От полученных травм мальчик скончался. С места происшествия водитель скрылся.

Сотрудниками милиции был объявлен план "Перехват".