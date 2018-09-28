Гражданин Таджикистана с фальшивым паспортом пытался вылететь из "Манаса"

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что сегодня, 28 сентября 2018 г., пограничники КПП "Манас-аэропорт" задержали гражданина Таджикистана с поддельным паспортом.

Во время оформления рейса №348 Стамбул – Бишкек гражданин Б.Х., 1985 г.р., предъявил пограничному наряду паспорт Республики Таджикистан.

В ходе проверки документа пограничники выявили признаки полной подделки паспорта.

Пограничный наряд задержал гражданина Б.Х. за нарушение государственной границы и после оформления соответствующих документов передал сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.