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Гражданин Таджикистана с фальшивым паспортом пытался вылететь из "Манаса"

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что сегодня, 28 сентября 2018 г., пограничники КПП "Манас-аэропорт" задержали гражданина Таджикистана с поддельным паспортом.

Во время оформления рейса №348 Стамбул – Бишкек гражданин Б.Х., 1985 г.р., предъявил пограничному наряду паспорт Республики Таджикистан.

В ходе проверки документа пограничники выявили признаки полной подделки паспорта.

Пограничный наряд задержал гражданина Б.Х. за нарушение государственной границы и после оформления соответствующих документов передал сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/373826
Теги:
аэропорт, граница, подделка, Таджикистан, Кыргызстан, Манас
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