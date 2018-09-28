История о том, как милиционеры искали скотокрада, а нашли теленка

На Иссык-Куле милиционеры помогли найти породистую корову, пропавшую у жительницы Пристань-Каракол.

Прорабатывалась версия о "заурядном" скотокрадстве, но все оказалось интересней. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

С его слов, накануне у жительницы поселка городского типа Пристань-Каракол Асель Таныраковой пропала породистая молочная корова. Она паслась вместе с другой живностью местных жителей. Но вечером домой не вернулась. Хозяйка подумала, что неизвестные люди увели скот, т.к. корова на рынке стоит немалых денег.

Сутки поисков не дали результатов. К ним подключились сотрудники передвижного пункта милиции ОВД г. Каракол.

"Оперативно отреагировав на заявление, сотрудники милиции начали проводить оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию данного преступления. Были проверены убойные цеха, отработаны лица, ранее судимые за аналогичные преступления. Но все эти попытки положительных результатов не дали. Но каково было удивление, когда вскоре пропажа была обнаружена участковыми инспекторами в зарослях облепихи на берегу озера. Оказывается, корова, отстав от стада, отелилась, и все это время находилась в кустах", - рассказал Усубакунов.

И заключил, "теперь у хозяйки, которая думала, что потеряла единственную корову, наоборот прибавление в домашнем хозяйстве".