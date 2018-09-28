В Кыргызстане задержаны пограничники, помогавшие террористам

В период подготовки и проведения III Всемирных игр кочевников, ГКНБ КР пресечен нелегальный канал переправки завербованных рекрутов МТО из числа граждан стран Центральной Азии в зоны вооруженных конфликтов.

Установлено, что в г.Бишкек и Чуйской области члены преступной группы граждане КР О.Н. и Ш.Н., при преступном содействии сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызской Республики С.М., К.А., и А.О., за денежное вознаграждение на контрольно-пропускных пунктах, проставляли штамп-печати о якобы пересечении госграницы КР для лиц, скрывающихся от правосудия.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями выявлено 7 и проверяются еще более 10 подобных фактов.

Так, 4 сентября 2018 года сотрудник ГПС С.М. при проставлении подложного штампа в паспорте о въезде на территорию Кыргызстана рекрута МТО С.С., гражданина одного из сопредельных государств, который незаконно пересек государственную границу Кыргызской Республики, был задержан сотрудниками ГКНБ.

По вышеуказанным фактам ГКНБ возбуждены и расследуются несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст.304 ч.2, ст.313-1 ч.2, ст.315 ч.2, ст.350 ч.6, ст.204-1 ч.2, ст.30 и ст.346 ч.2 Уголовного кодекса КР.

Задержанные члены преступной группы заключены под стражу.

Ведется следствие.