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В Кыргызстане задержаны пограничники, помогавшие террористам

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- ВБ
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В период подготовки и проведения III Всемирных игр кочевников, ГКНБ КР пресечен нелегальный канал переправки завербованных рекрутов МТО из числа граждан стран Центральной Азии в зоны вооруженных конфликтов.

Установлено, что в г.Бишкек и Чуйской области члены преступной группы граждане КР О.Н. и Ш.Н., при преступном содействии сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызской Республики С.М., К.А., и А.О., за денежное вознаграждение на контрольно-пропускных пунктах, проставляли штамп-печати о якобы пересечении госграницы КР для лиц, скрывающихся от правосудия.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями выявлено 7 и проверяются еще более 10 подобных фактов.

Так, 4 сентября 2018 года сотрудник ГПС С.М. при проставлении подложного штампа в паспорте о въезде на территорию Кыргызстана рекрута МТО С.С., гражданина одного из сопредельных государств, который незаконно пересек государственную границу Кыргызской Республики, был задержан сотрудниками ГКНБ.

По вышеуказанным фактам ГКНБ возбуждены и расследуются несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст.304 ч.2, ст.313-1 ч.2, ст.315 ч.2, ст.350 ч.6, ст.204-1 ч.2, ст.30 и ст.346 ч.2 Уголовного кодекса КР.

Задержанные члены преступной группы заключены под стражу.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/373830
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, терроризм
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Комментарии
скафнюк
28.09.2018, 12:18

вот так продают собственную страну..

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Райзап
28.09.2018, 13:30

пока не повысят зарплату так и будут всякими возможностями подрабатывать. депутаты с их довольствием что вытворяют, а что с рядовых ожидать?

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Moto Mototo
28.09.2018, 13:46
Карма: +31
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 48
Минусов: 17
Комментариев: 117

Дык на рожи их посмотрите, такие ряхи наели явно не на зарплату пограничника.  Еще бы посмотреть на чем они ездят, там явно не Passat B3.

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312
28.09.2018, 14:10

Прям глаза открыли. Вся страна на хоз. расчёте, все крутятся как могут. Менты, врачи, учителя, депутаты, президент. Никто не будет жить на зарплату.

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