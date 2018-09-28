Сотрудников Токтогульских ГЭС заставляют батрачить на огороде начальства?

Начальник комбината коммунальных предприятий (ККП) каскада Токтогульских ГЭС Омуржан Кыдырмаев заставляет работать своих сотрудников у себя на огороде. Видео об этом в соцсетях опубликовал журналист Кудрет Тайчабаров, который в комментариях отметил, что ролик ему прислали сами сотрудники ККП.

Судя по всему, съязвил журналист, таким образом некоторые руководители на местах исполняют указание президента по развитию регионов.

- Там работают сантехники, охранники и даже ответственные работники. Есть даже люди преклонного возраста. Разве это нормально, - написал он на своей странице.

За комментариями редакция VB.KG обратилась в Национальный энергохолдинг, Представитель компании Чынгыз Жумагазиев пояснил, что по этому факту началась проверка.

- Сейчас Национальный энергохолдинг выясняет, являются ли люди на видео сотрудниками каскада Токтогульских ГЭС. А также местонахождение огорода, время съемки и причины, по которым они занимаются не своими прямыми функциональными обязанностями. Руководству каскада Токтогульских ГЭС уже дано поручение выяснить все эти моменты. Позже по этому случаю мы дадим официальный комментарий, - сказал он.