В детском саду Бишкека девочка подверглась сексуальным домогательствам

В Бишкеке задержан работник частного детского сада, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 5-летней девочки. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

- Девочка пришла домой из детского сада и рассказала родителям о произошедшем. 26 сентября они обратились в милицию с заявлением. Сейчас подозреваемый задержан, доставлен в изолятор временного содержания и дает показания, - рассказали в милиции.

В ГУВД уточнили, что инцидент произошел на территории Октябрьского района Бишкека. Задержанный не является воспитателем детского сада, он вел у детей кружок.