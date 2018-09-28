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В детском саду Бишкека девочка подверглась сексуальным домогательствам

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке задержан работник частного детского сада, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 5-летней девочки. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

- Девочка пришла домой из детского сада и рассказала родителям о произошедшем. 26 сентября они обратились в милицию с заявлением. Сейчас подозреваемый задержан, доставлен в изолятор временного содержания и дает показания, - рассказали в милиции.

В ГУВД уточнили, что инцидент произошел на территории Октябрьского района Бишкека. Задержанный не является воспитателем детского сада, он вел у детей кружок.


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URL: https://www.vb.kg/373832
Теги:
ГУВД, МВД, детский сад, задержание, педофилия, сексуальные домогательства
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