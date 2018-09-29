Почему суд не наказал отца, который пинал ногами своего маленького сына?

Новость о том, что Бариер Адиев требует через суд восстановления в должности экс-замруководителя Сокулуского ГРС и 1,3 млн сомов компенсации от государства, напомнила общественности об избежании им уголовной ответственности. Читатели VB.KG выразили сомнение, что суд в отношении него по делу об ударе ногой собственного сына, лежащего на земле, был справедливым. Некоторые граждане потребовали пересмотра дела. К примеру, под опубликованной на днях статьей появились следующие комментарии:

"Его надо было изолировать от общества и детей!"

"Этого дебила сажать надо, а он ещё что-то там требует! Разве видео, где он так обращался с ребёнком, недостаточно для возбуждения уголовного дела?"

"Может все-таки его посадить годик на два???".

С аналогичным вопросом редакция обратилась к известному государственному и политическому деятелю, юристу Феликсу Кулову. По его словам, по этому резонансному случаю суд вполне законно и справедливо мог прекратить уголовное дело.

- Для того, чтобы прекратить уголовное дело, необходимы определенные основания. В этом случае могло быть раскаяние самого человека, или то, что ребенок не получил сильного вреда здоровью. Ведь задача суда не в том, чтобы жестоко наказать, а чтобы все-таки разобраться. Иначе тогда автоматически, если есть факт, видео, то каждого наказывать-сажать. Зачем тогда нужен судья? Надо изучать каждую конкретную ситуацию. Я не могу сказать, правильно или нет решил представитель Фемиды. Но главное, чтобы человек сделал правильные выводы. И еще, если бы его посадили – дало бы это пользу матери и самому ребенку? - задается вопросом Кулов.

В обосновании решения судьи Октябрьского суда Чынгыза Адамкулова сообщалось, что потерпевшая сторона (мать ребенка) от претензий отказалась. Кроме того, Бариер Адиев ранее не был судим и на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.