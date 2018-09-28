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Обезврежены члены ОПГ, совершавшие убийства, кражи, грабежи

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- ВБ
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В 2017 году после создания в министерстве внутренних дел самостоятельного подразделения – Службы криминальной милиции, одной из поставленных приоритетных задач было раскрытие резонансных преступлений прошлых лет.

Череда громких преступлений, убийства, разбойные нападения, грабежи, кражи имущества, совершенные в 2011-2014 годах и позже, оставались нераскрытыми, в том числе убийство в 2014 году работника обменного пункта.

По данным начальника Службы криминальной милиции (СКМ) МВД полковника милиции Нурбека Абдиева, в ходе расследования ранее совершенного тяжкого преступления было полно неожиданных поворотов, подняли и возобновили

расследование сразу нескольких старых уголовных дел, задержаны более десятка человек, попутно раскрыто целый ряд других преступлений, обезврежены несколько преступных групп.

25 апреля 2014 года примерно в 22 часа ночи, в новостройке "Кок-Жар" г.Бишкек двое неизвестных лиц совершили нападение на работника обменного пункта Изатбека Темирбердиева 1992 года рождения. Мужчина оказал сопротивление нападавшим лицам. Злоумышленники произвели выстрелы из пистолета марки "ТТ" и травматического пистолета, после этого скрылись, при этом завладели автомашиной потерпевшего.

Угнанный автомобиль бросили на окраине новостройки. Потерпевший гражданин И.Темирбердиев был доставлен в реанимационное отделение больницы, где от полученных огнестрельных ранений скончался.

Позже выяснилось, что от пистолета марки "ТТ" грабители избавились, а травматический пистолет передали другим лицам.

По данному факту в апреле 2014 года было возбуждено уголовное дело по ст.97 (Убийство) УК Кыргызской Республики. Проводился комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на раскрытие тяжкого преступления, но выйти на след предполагаемых подозреваемых лиц удалось через 4 года.

Службой криминальной милиции МВД и Следственной службой МВД в ходе расследования ранее совершенного убийства работника обменного пункта раскрыто свыше 10 других преступлений, к уголовной ответственности привлекаются более десятка человек.

Допрошены целый ряд ранее судимых лиц, осужденных за преступления и отбывающих наказание в местах лишения свободы. Благодаря кропотливой работе была найдена улика, по которой удалось выйти на след скрывавшихся грабителей и разбойников. В ходе возобновленного расследования также установлена и ликвидирована особо опасная преступная группа, раскрыт ряд преступлений, в настоящее время предъявлены обвинения в совершении убийства, разбойного нападения, кражи.

В начале 2018 года проводились соответствующие мероприятия по оперативной разработке преступной группы. Сотрудниками СКМ МВД были допрошены четверо граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ГСИН. Указанные члены преступной группы были задержаны еще зимой 2015 года за совершение ряда разбойных нападений на территории г.Бишкек и Чуйской области с применением оружия. После их задержания при обыске по месту жительства одного из задержанных был обнаружен и изъят травматический пистолет. Этот же пистолет всплыл по другому уголовному делу.

Оказалось, что согласно заключению баллистической экспертизы изъятый пистолет идентичен оружию, из которого был застрелен работник обменного пункта И.Темирбердиев. Но в то время доказать принадлежность оружия к конкретному лицу не удалось.

В текущем году в ходе следственно-оперативных мероприятий и разработки осужденных участников вышеуказанной преступной группы удалось установить, что травматический пистолет, который фигурирует в уголовном деле, ранее был получен от неких парней, с которыми они вместе совершили разбойное нападение.

С целью вычислить и установить личности подозреваемых лиц была проведена скрупулезная работа. В целях раскрытия убийства, проведения дальнейшего расследования, в том числе по выделенному уголовному делу по краже, грабежу и разбойному нападению, было организовано этапирование с учреждений ГСИН в ИВС ГУВД г.Бишкек 6 осужденных участников преступной группы. Во время следствия установлена их причастность к другим ранее совершенным преступлениям, в том числе кражам, грабежам и разбойным нападениям.

При проведении оперативно-следственных действий была установлена причастность ряда лиц (в том числе осужденных лиц) к незаконному хранению и сбыту огнестрельного оружия. Выяснилось, травматический пистолет, из которого стреляли в работника обменки, много раз переходил из рук в руки.

В ходе расследования оперативники вышли на очередного гражданина, непосредственно принимавшего участие в купле-продаже оружия, он знакомил и сводил "покупателей" с "продавцами". Как оказалось, нынче он, окончив вуз, работает сельским учителем.

Оперативники и следователи установили предыдущих владельцев огнестрельного оружия – ими оказались двое жителей Иссык-Кульского района.

Для проведения следственных действий все указанные лица были доставлены в Следственную службу МВД КР. Установлено, что незаконный сбыт оружия происходил на улице, травматический пистолет был продан в 2014 году за 10 000 сомов. Указанные лица привлечены к уголовной ответственности за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия. Были допрошены более десяти человек, в том числе осужденные лица.

В ходе следственных действий была также установлена их причастность к ранее совершенным преступлениям.

В рамках работы по установлению происхождения оружия была получена информация, что владельцем травматического пистолета является мужчина по кличке "Таке", это у него было приобретено огнестрельное оружие в 2014 году. Полных данных не имелось, но работа по установлению его личности продолжалась. Стало известно, что подозреваемый нигде не работает, ездит на дорогом джипе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СКМ вышли на след другой опасной преступной банды.

В феврале 2018 года сотрудниками 2-Управления СКМ МВД в г.Бишкек были задержаны Д.Т. 1977 г.р., (тот самый Таке) уроженец Таласской области, и К.М. 1985 г.р. уроженец Жалал-Абадской области. При проведении следственных действий установили их причастность к убийству работника обменного пункта и ряду других преступлений.

По данным СКМ МВД вышеупомянутый гражданин Д.Т., 1977 года рождения, уроженец Таласской области, проживающий в Бишкеке, организовал преступную группу с целью совершения краж, грабежей и разбойных нападений. Именно эта преступная группа совершила разбойное нападение в жилмассиве Кок-Жар и убийство работника обменки. В состав преступной и опасной банды, которую возглавлял гражданин Д.Т., 1977 г.р., входил также его шурин.

Вместе с тем, в ходе расследования данного уголовного дела, раскрыты ряд других тяжких преступлений.

В январе 2011 года данная преступная группа совершила кражу чужого имущества. Злоумышленники проникли в жилой дом в Бишкеке, откуда похитили личное имущество и травматический пистолет с магазином и патронами, после чего скрылись. Именно это похищенное оружие позже использовалось при нападении и убийстве работника обменного пункта Изатбека Темирбердиева и другом разбойном нападении.

В январе 2014 года данной преступной группой было совершено разбойное нападение на дом жительницы столицы, работавшей в обменном бюро. Злоумышленники ворвались в дом, угрожая оружием и произведя несколько выстрелов в воздух, завладели денежными средствами в размере 3 500 долларов США и другими личными вещами.

В марте 2012 года членами преступной банды было совершено проникновение в дом жителя столицы и кража личного имущества, злоумышленники похитили наградной пистолет ТТ и золотые изделия;

В марте того же 2012 года этой группой совершена кража личного имущества из офиса ОсОО " Карден Констракшн" в г.Бишкек, откуда были похищены денежные средства в размере 3000 долларов США , ноутбук. В конце мая 2018 года в ходе проведения рейдовых мероприятий в г.Бишкек сотрудниками УВД Октябрьского района в ночное время была остановлена автомашина марки "Тойота-Карина". Автомашиной управлял гражданин Т.Э. 1989 года рождения, при личном досмотре у которого был обнаружен

травматический пистолет с боеприпасами.

В ходе досмотра салона автомобиля были обнаружены и изъяты хомуты, медицинские маски, перчатки, удостоверения разных организаций и другие вещи. В автомашине находились трое пассажиров, которые также были задержаны. Как выяснилось, среди

них были члены той самой преступной группы, совершавшей убийства и разбойные нападения.

Один из них при задержании назвался чужим именем. Еще один разыскиваемый соучастник преступлений был задержан позже в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского района Чуйской области.

Сотрудниками СКМ МВД были проведены комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которого были установлены целый ряд различных преступлений, к которым причастны задержанные члены группы:

В октябре 2017 года в Аламединском районе преступной группой совершена кража чужого имущества в особо крупном размере, злоумышленники проникли в дом и похитили сейф, в котором находились денежные средства в сумме 5 миллионов сомов, 10 000 долларов США и золотые изделия, общий ущерб составил свыше 7 000 000 сомов.

В январе 2017 года совершена кража имущества в с.Беш-Кунгей, было похищено денежные средства в размере 25 000 сом и бытовая техника, нанесенный ущерб составил сто тысяч сомов. В январе 2017 года совершено проникновение и кража в с. Орто-Сай, где были похищены золотые изделия на общую сумму 1000 долларов США.

В середине января того же 2017 года была попытка кражи в с.Воронцовка. Кроме этого имеется также факт кражи, совершенный на территории Аламединского района Чуйской области, где были похищены два телевизора и золотые изделия, нанесен ущерб на общую сумму в размере 150 000 сомов.

По всем вышеуказанным преступлениям проведены необходимые оперативно-следственные действия, при проведении воспроизведений задержанные лица показали места совершения преступления. В настоящее время все вышеуказанные уголовные дела направлены для дальнейшего рассмотрения в Первомайский районный суд.

Информация предоставлена пресс-службой МВД.


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URL: https://www.vb.kg/373838
Теги:
грабеж, кража, ОПГ, убийство, Кыргызстан, МВД
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