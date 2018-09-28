Председатель исполнительного комитета Гражданского альянса за улучшение питания и продовольственной безопасности в Кыргызской Республике Гульмира Кожобергенова обеспокоена задержанием депутата Жогорку Кенеша. Об этом она заявила в обращении, присланном на адрес редакции.

Она пояснила, что благодаря Артыкбаеву в Кыргызстане удалось снизить уровень анемии среди детей, а также приняты меры по предотвращению инвалидизации и врожденных пороков развития.

По его инициативе принят закон об обеспечении доступа населения к обогащенной муке.

"Обогащение муки является одним из самых эффективных методов профилактики недостатка в организме железа, цинка и фолиевой кислоты. Доказано, что обогащение муки снижает уровень железодефицитной анемии среди населения и количество детей с врожденными дефектами нервной трубки на 70 %", - напомнила Кожобергенова.

Глава комитета уверенна, что Артыкбаев внес неоценимый вклад в оздоровление нации.

"Благодаря депутату в 2011 году Кыргызстан стал членом движения за улучшение питания и продовольственную безопасность, страновым координатором которого теперь является Осмонбек Артыкбаев.

Также Артыкбаев привлек внимание к вопросам питания на государственном уровне. Сейчас многие начинают понимать, что это важный вопрос, влияющий не только на здоровье нации, но и на экономическое положение страны", - рассказала председатель исполнительного комитета Гражданского альянса за улучшение питания и продовольственную безопасность в Кыргызской Республике Гульмира Кожобергенова.

Она подчеркнула, что Артыкбаев в своей деятельности уделял немало времени вопросам качественного питания граждан Кыргызстана, в частности детей, выступал против нелегального завоза в страну необогащенной витаминами муки.

"В результате в 2017 году на глобальной конференции движения в поддержку улучшения питания среди более чем 60 стран-участниц Артыкбаев был удостоен звания чемпиона в вопросах питания за достижения в этой области. Важность его работы была подчеркнута на самом высоком уровне со стороны заместителя Генерального секретаря ООН и главы ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Кожобергенова напомнила, что что сейчас Осмонбек Артыкбаев находится в СИЗО по обвинению в коррупции.

"Может ли человек, сделавший столько полезных дел для страны, быть нечестным на руку? Все, кто его знают, отзываются о нем исключительно в положительном ключе. И каждый раз становится очевидным, что человек, вкладывающий столько сил и труда в развитие страны, просто не может быть замешан в коррупции. Кыргызстанцы надеются, что этот честный и порядочный человек будет оправдан в самое ближайшее время. Тогда Артыкбаев сможет вернуться к своим обязанностям и продолжит работу во благо Кыргызстана", - заключила Кожобергенова.

Артыкбаев также выступал инициатором других законопроектов, которые, безусловно, направлены на улучшение жизни простых людей.

В частности, выступал инициатором о создании платформы "Активное долголетие" в Кыргызской Республике, целью которой является повышение качества жизни пожилых людей.

Согласно статистике, в республике растет число лиц старшего возраста. Вместе с тем растет число пожилых людей, которые живут за чертой бедности, без заботы близких.

Предложенная платформа "Активное долголетие" направлена на скорейшее принятие мер к эффективной защите прав, свобод и интересов пожилых граждан, стимулированию их к физической активности и занятости, введению антидискриминационной политики на рынке труда, формированию навыков здорового питания, созданию системы медицинской диагностики, развитию системы социальных связей и т. д.

Кроме этого, Артыкбаев спас самое красивое уникальное горное озеро Кара-Суу.

Он выступал одним из инициаторов проекта закона об исключении озера Кара-Суу из списка озер рыбохозяйственного назначения. Забегая вперед, отметим, что закон принят парламентом и подписан президентом в этом году.

Данное предложение было мотивировано уникальностью озера. Дело не только в его красоте и привлекательности для туристов, озеро относится к водоемам, которые могут стать полигоном для научных исследований.