Жээнбеков принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 сентября, в г. Душанбе, Таджикистан принял участие в заседании Совета Глав государств СНГ в расширенном формате.

Главы государств заслушали информацию о деятельности Таджикистана в период его председательства в Совете Глав государств СНГ, следующем заседании Саммита, который пройдет в 2019 году в Туркменистане, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

По итогам Саммита подписан ряд документов:

1. О Заявлении глав государств - участников Содружества Независимых Государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года.

2. О реализации в 2021 году Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Республике Таджикистан.

3. Об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств.

4. О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.

5. О Соглашении о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

6. О внесении изменений в Положение о Совете министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств.

7. О внесении изменений и дополнений в Положение об Антитеррористическом центре государств - участников Содружества Независимых Государств.

8. О&nbs p;кадровых назначениях:

8.1. О Руководителе Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств.

8.2. О Председателе Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств.

9. О прекращении действия решений Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

10. О Заявлении глав государств - участников Содружества Независимых Государств о Всемирных играх кочевников.

11. О Заявлении глав государств - участников Содружества Независимых Государств к 90-летию Чингиза Айтматова.

12. О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.