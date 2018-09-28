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Житель Ошской области нашел в туалетной яме золотые слитки

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- ВБ
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Везунчик! Житель села Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области нашел золотые слитки. И не где-то, а в яме, которую копал под туалет. Мужчина заявил, что слитки он собирается поделить между сельчанами.

Правда, скорее всего, совершить такой акт меценатства ему не удастся. Существует определенная юридическая процедура по определению принадлежности "клада". Тем более, когда речь идет о слитках.

И, скорее всего, государство заберет их себе. Однако, везунчик может рассчитывать на денежную компенсацию, как нашедшему сокровища.


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URL: https://www.vb.kg/373841
Теги:
золото, Ошская область
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Комментарии
Райзап
28.09.2018, 16:55

Бриллиантовая рука.

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Кыргыз
28.09.2018, 16:56

Дурак. Дурак и еще раз дурак надо было моооолчаааать

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Али
28.09.2018, 17:16

Эх... жалко простачка...

Как в анекдоте: школьник нашел миллион долларов и сдал находку в милицию. Рыдающая мать и спившийся отец сказали, что гордятся, мля..., сыном.

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Это же прикол
28.09.2018, 17:37

Я думаю, что они прикалываются над китайцами, которых побили местные жители. Недавно китайцы поехали в Баткенскую область за золотом и там их побили. 

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