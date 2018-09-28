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Мэрия все же отреагировала на жалобу горожан на водителя маршрутки

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- ВБ
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Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что по информации Управления городского транспорта мэрии Бишкека, указанная жалоба действительно поступала по приложению Whatsapp, и по ней была проведена работа. Водитель микроавтобусного маршрута №110 гос.номер 2109 написал объяснительную и попросил прощения у заявителя.

Также с ним была проведена разъяснительная беседа о недопущении впредь подобных инцидентов и культуре обслуживания пассажиров. С заявителем несколько раз связывались специалисты отдела мониторинга планового выхода и движения общественного транспорта, она была проинформирована о ходе работ по жалобе.

Дополнительно сообщаем, что ежедневно специалистами отдела мониторинга планового выхода и движения общественного транспорта проводится индивидуальная работа по каждой поступившей жалобе, результаты которых предоставляются заявителям.


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URL: https://www.vb.kg/373842
Теги:
мэрия, нарушения, Бишкек, общественный транспорт
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