Мэрия все же отреагировала на жалобу горожан на водителя маршрутки

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что по информации Управления городского транспорта мэрии Бишкека, указанная жалоба действительно поступала по приложению Whatsapp, и по ней была проведена работа. Водитель микроавтобусного маршрута №110 гос.номер 2109 написал объяснительную и попросил прощения у заявителя.

Также с ним была проведена разъяснительная беседа о недопущении впредь подобных инцидентов и культуре обслуживания пассажиров. С заявителем несколько раз связывались специалисты отдела мониторинга планового выхода и движения общественного транспорта, она была проинформирована о ходе работ по жалобе.

Дополнительно сообщаем, что ежедневно специалистами отдела мониторинга планового выхода и движения общественного транспорта проводится индивидуальная работа по каждой поступившей жалобе, результаты которых предоставляются заявителям.