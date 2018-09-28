Аномалия дороги в Жаны-Жер: Минтранс ремонтирует, вода размывает

На прошлой неделе депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева на заседании Парламента заявила о бездействии Минтранса. По словам народной избранницы, дорога в Жаны-Жер и Жаны-Пахта Чуйской области находится в ужасном состоянии, а Минтранс лишь обещает начать ремонт, на деле же ничего не меняется.

В Министерстве транспорта и дорог с Сурабалдиевой не согласны. Пресс-служба ведомства рассказала о своих постоянных, но, к сожалению, безуспешных усилиях по приведению дороги в порядок.

Для начала ведомство отмечает, что автодорога Восточная-Жаны-Пахта относится к IV-категории, ее протяженность составляет 12 км. Она обслуживается Дорожно-Эксплуатационным Учреждением №39 Минтранса.

Также Минтранс обращает внимание, что 1 километр дороги (с 0,5 км. по 1,5 км.) починили в 2015 году, потратив 4,4 млн сомов. В 2016 году отремонтировали еще 1 километр (с 3 км.по 4 км.). Все работы провел упомянутый ДЭУ №39 своими силами.

Далее пресс-служба Минтранса информирует о сложностях, с которыми сталкиваются дорожники:

- Здесь ежегодно повышается уровень грунтовых вод, поэтому Дорожно-Эксплуатационное Учреждение №39 неоднократно обращалось и рекомендовало айыл окмоту произвести дренажные работы для понижения вод, что позволит сохранить автодорогу.

Были проведены дренажные работы или нет, Минтранс не уточняет. Во всяком случае в этом году грунтовые воды, по заверению ведомства, вновь испортили дорогу:

- Из-за повышения уровня грунтовых вод весной 2018 года на автодороге Восточная-Жаны-Пахта образовались пучины и ямы. С целью устранения пучин Дорожно-Эксплуатационное Учреждение №39 произвело гравийное покрытие на 5252 м2 и начало ямочный ремонт. С 17 сентября 2018 года по сегодняшний день со стороны ДЭУ №39 выполнены работы по ямочному ремонту в объеме 220м2 и восстановительные работы продолжаются, - заверяет Министерство.

В заключение Минтранс считает необходимым отметить, что айыл окмоту все же должен провести дренажные работы, и тогда дорожники вновь произведут асфальтобетонное покрытие. Правда не раньше следующего года, согласно плану работ на 2019 год.