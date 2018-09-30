CASA-1000: проект выгодный или рискованный?

В ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" состоялось подписание договора подряда на строительство ВЛ 500 кВ переменного тока протяженностью 125 км в рамках реализации проекта CASA-1000. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ОАО "НЭСК" Элзада Саргашкаева.

По ее словам, 20-21 сентября в Алматы прошло очередное заседание совместной рабочей группы (СРГ) и Межправительственного совета (МПС) по данному проекту.

- По итогам работы МПС по проекту CASA-1000 было принято решение о вступлении в силу действия Генсоглашения в связи с тем, что все предварительные условия выполнены и произведен обмен Правительственными гарантиями стран участниц CASA-1000. Также на заседании было принято решение, что датой начала строительства в Генеральном соглашении считать 21 сентября 2018 года в связи с подписанием контрактов по конвертерным станциям Сангтуда в Таджикистане и Ноушера в Пакистане.

Кроме того, тендерной комиссией был уже определен победитель, который будет заниматься осуществлением проекта CASA-1000 в Кыргызстане.

- 26 сентября 2018 года состоялось подписание договора подряда между ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и турецкой компанией MİTAŞ на строительство ВЛ 500 кВ переменного тока протяженностью 125 км от промежуточной точки до кыргызско-таджикской границы. Международной финансовой корпорацией была нанята энергетическая консультационная компания Пауер Грид из Индии, которая занималась оценкой тендерных заявок. По результатам оценки тендерных предложений победителем признана компания MİTAŞ, как предложившая наименьшую сумму и как соответствующая квалификационным требованиям конкурса, - продолжила Саргашкаева.

Также пресс-секретарь "НЭСК" озвучила цифры. В частности, сколько средств уйдет на этот проект.

- Всего на строительство предусмотрено потратить 1 миллиард долларов. Участвуют 4 страны: Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. Кыргызская сторона на свою часть проекта потратит 233 миллиона долларов кредитных средств Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Исламского банка развития.

В заключение Элзада Саргашкаева отметила, что этот проект будет выгоден Кыргызстану, так как наша страна будет экспортировать электроэнергию Афганистану и Пакистану и только в летнее время. То есть без ущерба для собственных потребителей.

Между тем, не все эксперты разделяют оптимизм представителей "НЭСК". Так, эксперт в области энергетики Расул Умбеталиев убежден, что этот проект для Кыргызстана очень рискованный.

- Не просто так в 2015 году Азиатский банк развития отказался его профинансировать. Начнем с того, что Таджикистан, вероятнее всего, будет препятствовать транзиту нашей электроэнергии. Сейчас у них появилась огромные излишки электроэнергии. Поэтому нашему соседу будет выгоднее продавать только свою электроэнергию. Также не забывайте, что в Афганистане идет война. Только в том году узбекскую линию электропередач там полностью взорвали. Поэтому транспортировать электричество в ту область будет опасно. И, наконец, не забывайте, что мы не всегда сможем экспортировать электричество даже в летнее время. У нас есть маловодный период, который лишит нас этой возможности. А это может быть нарушением договора с тем же Пакистаном, - предположил Умбеталиев в разговоре с VB.KG.

С его точкой зрения категорически не согласился заслуженный энергетик КР Бекбоо Маматбеков, который считает, что в этом проекте нет никакого риска. По словам эксперта, CASA-1000 настолько выгодный, что он очень быстро себя оправдает.

- Умбеталиев никогда не работал энергетиком и поэтому как он может что-то комментировать? По этому проекту мы будем продавать электричество по 9 сомов. Поэтому очень быстро сможем покрыть свои расходы. Кроме того, не забывайте, что по договору мы будем экспортировать электричество только в летнее время, когда у нас появляются излишки, - сказал эксперт редакции VB.KG.

Напомним, проект CASA-1000 активно продвигал Омурбек Бабанов в свою бытность вице-премьер-министром КР. В сентябре 2011 года он заявил, что общая стоимость проекта CASA-1000 составляет 953 млн долларов. Из них Кыргызстан вложит - 196 млн долларов, Таджикистан - 251 млн долларов, Афганистан - 309 млн долларов, Пакистан - 197 млн долларов.