Гражданин Казахстана пытался провезти на территорию Кыргызстана оружие

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 28 сентября 2018 г., в пункте пропуске "Каркыра-автодорожный" пограничный наряд задержал гражданина Казахстана, пытавшегося провезти оружие на территорию Кыргызстана.

Гражданин Казахстана И.Н., 1980 г.р., прибыл в пункт пропуска на автомашине. В ходе проведения досмотра транспортного средства пограничники обнаружили в его автомобиле оружие – пневматический пистолет WS 401 USA калибра 4,5 мм. вместе с металлической дробью, спрятанными в подлокотнике переднего сиденья.

При этом у гражданина Казахстана отсутствовали разрешительные документы на оружие.

После оформления соответствующих документов задержанный вместе с выявленным оружием был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.