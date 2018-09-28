Погода
$ 68.74 - 69.17
€ 79.62 - 80.69

Гражданин Казахстана пытался провезти на территорию Кыргызстана оружие

150  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 28 сентября 2018 г., в пункте пропуске "Каркыра-автодорожный" пограничный наряд задержал гражданина Казахстана, пытавшегося провезти оружие на территорию Кыргызстана.

Гражданин Казахстана И.Н., 1980 г.р., прибыл в пункт пропуска на автомашине. В ходе проведения досмотра транспортного средства пограничники обнаружили в его автомобиле оружие – пневматический пистолет WS 401 USA калибра 4,5 мм. вместе с металлической дробью, спрятанными в подлокотнике переднего сиденья.

При этом у гражданина Казахстана отсутствовали разрешительные документы на оружие.

После оформления соответствующих документов задержанный вместе с выявленным оружием был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373845
Теги:
граница, Казахстан, оружие, Кыргызстан, МВД, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  