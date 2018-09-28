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В Нарыне школьник рассказал, что неизвестные предлагали купить его почку

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- Бакыт Стамов
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Слова четвероклассника Нарынской школы Адильхана Мелисбекова о том, что его украли неизвестные люди с целью забрать его почку, проверяются сотрудниками милиции. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь УВД Нарынской области Медина Султаналиева.

По ее словам, ранее мать мальчика обратилась с заявлением по данному факту в УВД Нарынской области.

- Она заявила со слов своего сына, что к нему на остановке подошли неизвестные люди (одна женщина и двое мужчин) и предложили ему много денег за одну его почку. Потом силой заставили его сесть в машину, из которой он позже убежал. По данному факту начальником УВД Нарынской области были посланы ориентировки во все отделы с описанием этих преступников, - сказала она.

Однако, рассказывает Султаналиева, потом мальчик признался, что всю эту историю он выдумал для матери, так как его весь день не было дома.

- На данный момент его слова проверяются, - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/373849
Теги:
дети, Нарын, Нарынская область, похищение, трансплантация органов, МВД
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