За 2018 год пограничники задержали 14 членов террористических организаций

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что за 8 месяцев 2018 г. государственную границу пересекли более 11 776 600 человек, через госграницу пропущены свыше 792 600 единиц транспортных средств.

Пограничники выявили более 320 граждан с неисправными, чужими и поддельными документами, свыше 1380 человек были депортированы.

Государственная пограничная служба выполнила более 8900 оперативных поручений компетентных государственных органов. Таким образом, были задержаны и переданы соответствующим госорганам граждане, которым ограничен въезд в страну либо выезд из республики, граждане, совершившие либо причастные к различным преступлениям и другим противоправным действиям.

В период с января 2017 г. по август 2018 г. пограничники задержали 14 человек, причастных к террористическим организациям, которые в дальнейшем были переданы компетентным органам для дальнейшего разбирательства.