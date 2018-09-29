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За 2018 год пограничники задержали 14 членов террористических организаций

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что за 8 месяцев 2018 г. государственную границу пересекли более 11 776 600 человек, через госграницу пропущены свыше 792 600 единиц транспортных средств.

Пограничники выявили более 320 граждан с неисправными, чужими и поддельными документами, свыше 1380 человек были депортированы.

Государственная пограничная служба выполнила более 8900 оперативных поручений компетентных государственных органов. Таким образом, были задержаны и переданы соответствующим госорганам граждане, которым ограничен въезд в страну либо выезд из республики, граждане, совершившие либо причастные к различным преступлениям и другим противоправным действиям.

В период с января 2017 г. по август 2018 г. пограничники задержали 14 человек, причастных к террористическим организациям, которые в дальнейшем были переданы компетентным органам для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/373850
Теги:
граница, терроризм, Кыргызстан, Погранслужба
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