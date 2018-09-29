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Гражданин Кыргызстана пытался выехать по поддельному паспорту из России

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- ВБ
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В ночь на 28 сентября в железнодорожном пункте пропуска "Брянск-Орловский" в ходе проверки документов у лиц, следующих через государственную границу на выезд из России в украинском поезде, пограничники выявили мужчину, предъявившего на контроль паспорт гражданина Киргизии с признаками полной подделки, сообщает ГородБРЯНСК.Ru со ссылкой на региональное погрануправление.

Со слов задержанного, он является гражданином Кыргызстана, свои документы он потерял, и поэтому предпринял попытку пересечь границу по поддельному документу.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из Российской Федерации).


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URL: https://www.vb.kg/373851
Теги:
паспорт, подделка, Россия, Украина, Кыргызстан
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