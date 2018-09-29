Убийство или несчастный случай? После пожара найдено тело гражданина РУз

В Астане в ночь на субботу произошел пожар в контейнерах, где проживали работники мусороперерабатывающего завода. В результате пожара погиб 1 человек, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов, пишет Vlast.kz.

"В 02.52 в р-не Байконыр по ул. шоссе Алаш произошло загорание контейнеров, переоборудованных под общежитие на площади 150 кв.м. Пожар локализован в 04.27 и ликвидирован в 05.04. На месте пожара обнаружено тело одного из работников - гражданин Республики Узбекистан 1990 г.р.", - сообщил Иманкулов.

По информации КЧС, в контейнерах проживали 25 работников мусороперерабатывающего завода.

Причина пожара устанавливается.