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Трагедия в Индонезии: уже более 800 погибших

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- ВБ
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Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о 420 погибших и 540 пострадавших.

Утром в пятницу недалеко от города Палу на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Позднее в этом же районе зафиксировали еще один толчок магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.


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URL: https://www.vb.kg/373856
Теги:
Индонезия, погибшие, спасатели
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