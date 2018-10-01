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Отсидеть в тюрьме должен житель Швейцарии за неправильно выброшенный мусор

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- Елена Цой
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Житель швейцарского города Биль получил два дня тюрьмы за то, что неправильно выбросил мусор, сообщают международные СМИ.

Уточняется, что инцидент произошел еще в ноябре 2017 года. 33-летний мужчина оставил пакет с мусором на улице в тот день, когда его не должны были забирать. Кроме того, он выбросил отходы в обычном пакете, вместо одобренного местным советом дорогостоящего мешка, пишет The Local.

Сотрудник мусорной полиции вычислил нарушителя и выписал ему штраф в размере 150 швейцарских франков (около 10,1 тыс. рублей). Мужчина не оплатил его вовремя и в результате был приговорен к двухдневному заключению.

На данный момент полиция не знает местонахождение нарушителя и пока неизвестно, когда именно он будет отбывать свое наказание. Всего за 2017 год штрафы за подобные нарушения получили 209 жителей Биля.


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URL: https://www.vb.kg/373861
Теги:
закон, Швейцария, штраф, экология
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