Агентство гражданской авиации проверяет причину поломки самолета в Оше

Агентство гражданской авиации начало проверку по факту инцидента в аэропорту Оша. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минтранса.

Накануне, 30 сентября в аэропорту города Оша самолёт авиакомпании Avia Traffic, выполнявший рейс Ош – Москва не смог вылететь. По предварительным данным у самолета лопнула шина шасси.

- Причины выхода из строя самолета выясняются. В Ош вылетела транспортная инспекция, которая проверит все факты и вынесет решение, - прокомментировали в Минтрансе.

На борту воздушного судна находились 147 человек, их всех сняли с рейса. Они смогли вылететь в Москву следующим самолетом лишь через 9 часов.