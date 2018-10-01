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Агентство гражданской авиации проверяет причину поломки самолета в Оше

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- Екатерина Улитина
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Агентство гражданской авиации начало проверку по факту инцидента в аэропорту Оша. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минтранса.

Накануне, 30 сентября в аэропорту города Оша самолёт авиакомпании Avia Traffic, выполнявший рейс Ош – Москва не смог вылететь. По предварительным данным у самолета лопнула шина шасси.

- Причины выхода из строя самолета выясняются. В Ош вылетела транспортная инспекция, которая проверит все факты и вынесет решение, - прокомментировали в Минтрансе.

На борту воздушного судна находились 147 человек, их всех сняли с рейса. Они смогли вылететь в Москву следующим самолетом лишь через 9 часов.


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URL: https://www.vb.kg/373863
Теги:
авиация, аэропорт, Ош, самолеты, Минтранском
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