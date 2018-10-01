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В Оше выявлен факт незаконной выдачи квартир выделенных для инвалидов

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- ВБ
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АКС ГКНБ КР в рамках ранее возбужденного уголовного дела выявлены факты незаконной выдачи квартир для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) должностными лицами и членами жилищно-бытовой комиссией мэрии г. Ош.

Установлено, что в 2017 году постановлением мэрии г.Ош для ЛОВЗ были выделены 66 квартир в новом многоэтажном доме в микрорайоне "Анар".

В ходе проверки установлено, что у 8 граждан были подложные справки об отсутствии недвижимого имущества, 32 человека до получения квартир проживали в нескольких районах Ошской, Жалал-Абадской областях и в г. Бишкек.

Также незаконно получили квартиры 9 человек с 3 группой инвалидности. Хотя согласно требованиям ст. 44 Жилищного кодекса КР только инвалиды 1 и 2 группы могут быть обеспечены жильем в первоочередном порядке.

По данным фактам прокуратурой г.Ош возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.304 ч.2 (Злоупотреблений должностным положением), ст.305 ч.2 (превышение должностных полномочий) и ст. 315 ч.2 (Служебный подлог) УК КР.

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/373866
Теги:
ГКНБ, нарушения, недвижимость, Ош, незаконная выдача квартир
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