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Арестован мужчина, подозреваемый в сексуальных домогательствах к 5-летней

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- Екатерина Улитина
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Октябрьский районный суд Бишкека арестовал на два месяца, мужчину подозреваемого в сексуальных домогательствах к 5-летней девочке. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

- Подозреваемый водворен в СИЗО-1. Сейчас расследование этого дела продолжается. Следователи ждут заключения экспертов, - прокомментировали в пресс-службе ГУВД Столицы.

Напомним, родители 5-летней девочки 26 сентября обратились в милицию с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны работника частного детского сада, которые посещала их дочь. В милиции отметили, что мужчина приходил в дошкольное учреждение несколько раз в неделю и проводил кружки. Ему предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.


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URL: https://www.vb.kg/373867
Теги:
ГУВД, детский сад, педофилия, Бишкек, сексуальные домогательства
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