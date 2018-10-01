Арестован мужчина, подозреваемый в сексуальных домогательствах к 5-летней

Октябрьский районный суд Бишкека арестовал на два месяца, мужчину подозреваемого в сексуальных домогательствах к 5-летней девочке. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

- Подозреваемый водворен в СИЗО-1. Сейчас расследование этого дела продолжается. Следователи ждут заключения экспертов, - прокомментировали в пресс-службе ГУВД Столицы.

Напомним, родители 5-летней девочки 26 сентября обратились в милицию с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны работника частного детского сада, которые посещала их дочь. В милиции отметили, что мужчина приходил в дошкольное учреждение несколько раз в неделю и проводил кружки. Ему предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.