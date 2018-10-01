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Проезд по Боому будет перекрываться из-за спуска камней

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- ВБ
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Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 01-октября по 19-октября 2018 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 129,131, 132 км. Боомского ущелья.

Движение для автотранспорта с 01-октября по 19-октября 2018 года с 09-00 часов до 15-00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.

Напомним, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях кроме субботы и воскресенья.

Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием.


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URL: https://www.vb.kg/373873
Теги:
перекрытие дорог, Боомское ущелье, спуск камней
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