ГНС установила нарушения налогового законодательства у 12,7 тыс. субъектов

Налоговые органы республики с начала 2018 года в ходе рейдового налогового контроля и контрольного закупа проверили 34 тысячи 566 субъектов предпринимательства. Из них рейдовым налоговым контролем были охвачены 24 тыс. 960 субъектов и контрольным закупом – 9 тыс. 606.

По результатам данных мероприятий различные нарушения налогового законодательства установлены у 12 тыс. 775 субъектов предпринимательства. Из них в ходе рейдового налогового контроля - 9 тысяч 457 нарушений и контрольного закупа – 3 тысячи 318.

В числе нарушений - отсутствие разрешительных документов (6500), просрочка действия срока патента (1104), отсутствие контрольно-кассовых машин (696) или применение неисправной ККМ (98), непробитие и невыдача чека (2115), отсутствие или несоответствие акцизных марок (234), а также другие виды нарушений (2028).

За нарушения налогового законодательства в отношении этих субъектов наложены административные штрафы, а также в целях принудительного взыскания административного штрафа в отношении неплательщиков материалы переданы в суд.

Отметим, что рейдовый налоговый контроль – это контроль финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, направленный на оперативное выявление нарушений налогового законодательства.

Контрольный закуп производится в целях установления недобросовестных предпринимателей в части соблюдения требований налогового законодательства по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов при торговых операциях или оказании услуг посредством наличных денег, платежных банковских карточек и чеков.