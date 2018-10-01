Как будто возводят "коровник". Эксперт о ходе строительства химцеха ТЭЦ

Химцех ТЭЦ Бишкека, из-за которого в прошлом году произошла крупная авария, так и не построен. Об этом VB.KG сообщил общественный деятель Расул Умбеталиев.

Он напомнил, что правительством КР 27 января 2018 года создана межведомственная комиссия по изучению причин аварии на ТЭЦ и скорейшего восстановления работы тепловой станции.

"ЖК КР 31 января этого года принял постановление "Об аварии на ТЭЦ" согласно, которому создается временная депутатская комиссия по комплексному рассмотрению вопросов по ТЭЦ по факту аварии 26 января 2018 г. и использования 386 млн долларов США на ее модернизацию. Она пришла к выводу, что из-за отсутствия подачи обессоленной технической воды в старые котлоагрегаты и новые китайские энергоблоки, прекратилась выработка выработки электрической и тепловой энергии на тепловой станции. Счетная палата КР провела проверку и выяснила, что модернизация ТЭЦ г. Бишкек на сумму 386 млн. долларов США проводилась, без технико-экономического обоснования (ТЭО) и основного проекта", - отметил Умбеталиев.

Эксперт подчеркнул, что на тот момент Исполнительный директор группы управления модернизацией ТЭЦ Бишкек Темирлан Бримкулов сообщил на пресс-конференции 29 января 2018 г. с участием представителей Нацэнергохолдинга, ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭСК", ОАО "Северэлектро", ОАО "Бишкектеплосеть", что "Были проведены переговоры и на сегодняшний день мы обязали ТВЕА, для новых блоков построить химводоочистку, которая будет обеспечивать химобессоленной водой новые блоки в порядке 200 тонн в час….".

"Пресс-служба Правительства КР сообщила, что первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 28 июля 2018 г., в рамках подготовки энергетической отрасли к прохождению ОЗП 2018-2019 гг. посетил ТЭЦ г. Бишкек. Азамат Абдыкадыров новоиспеченный председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" рапортовал о принимаемых мерах, по проведению ремонтных работ и капитального строительства на тепловой станции. И заявил, что "Все работы ведутся согласно графику. Вместе с тем, главным вопросом, помимо текущего ремонта оборудования, является сроки строительство нового цеха химической водооочистки". Первый вице -премьер-министр поручил завершить строительство нового цеха химической водооочистки до 1 октября 2018 г.". Далее Кубатбек Боронов заявил, что "необходимо с полной ответственностью подойти к подготовке предстоящему осенне-зимнему периоду. Оправдания срыва подготовки поздним проведением тендеров, отсутствием участников приниматься не будут", - пояснил Умбеталиев.

В Бишкекском муниципалитете 13 сентября 2018 г. прошла коллегия, под председательством мэра Азиза Суракматова, по вопросу подготовки к ОЗП 2018-2019 гг. заслушали отчет директора ТЭЦ г. Бишкек Андрея Воропаева, где он заявил, что "тепловая станция готова к зиме ориентировочно на 70 %".

"На вопрос градоначальника может ли руководство ТЭЦ гарантировать, что больше подобных ЧП не случится, Андрей Воропаев признался: "Трудно гарантировать, что зимой аварий не произойдет". При этом, на заседании Правительства КР 26 сентября 2018 г. о ходе подготовки прохождения ОЗП 2018-2019 гг. директор ТЭЦ г. Бишкек Андрей Воропаев сообщил, что "ремонтные работы по котельному цеху выполнены на 20%. Задержка связана с тем, что поставщик долго не мог найти нужный материал. Ремонтные работы по турбинному цеху завершены на 80%". Далее он твердо заявил, что "ТЭЦ г. Бишкек готова к зиме…". На запуск ТЭЦ, для подачи отопления", при вхождении в зиму строительство химцеха не влияет". Значит, руководитель тепловой станции до сих пор не придает большого значения строительству нового химцеха, для китайских энергоблоков. На сегодня, согласно неофициальным данным, строительные и монтажные работы системы химико-водной подготовки, для новых китайских энергоблоков завершены ориентировочно на 70%. И руководство госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Электрические станции", ТЭЦ г. Бишкек обещают закончить строительство системы химико-водной подготовки к 1 декабрю 2018 г", - возмутился Умбеталиев.

Неужели, первый вице-премьер-министр целого правительства "проглотит" очередную "пилюлю" от нерадивых и безответственных руководителей энергосектора, задался вопросом эксперт.

"Основная модернизация ТЭЦ г. Бишкек и дополнительное строительство химцеха производилась и производится без ТЭО, без основного проекта, без проектно-сметной документации, как будто строили и строят "коровник" ашарным методом. И это чревато тем, что возможны технические и технологические несоответствия работы новой системы химико-водной подготовки и функционирования в целом старой и новой модернизированной частей ТЭЦ г. Бишкек. А кто даст гарантии не повторения крупной аварии на самом стратегическом энергетическом объекте? А может все-таки правительство наведет порядок на ТЭЦ г. Бишкек и привлечет к ответственности начальников энергетической отрасли целого государства?", - заключил Умбеталиев.