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Следствие повторно просит продлить арест Сапару Исакову

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека будет рассматриваться ходатайство гособвинения о продлении срока содержания под стражей бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

При этом, чем мотивирует следствие свое ходатайство выяснить не удалось.

Напомним, 31 июля Первомайский райсуд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей Сапару Исакову до 5 октября.

Бывшему премьеру 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека предъявили обвинение по статье 303 часть 1 (Коррупция) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/373877
Теги:
коррупция, суд, Кыргызстан, безТЭЦ, Кундуз Жолдубаева, Сапар Исаков, СДПК, ТЭЦ
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