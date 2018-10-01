Следствие повторно просит продлить арест Сапару Исакову

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека будет рассматриваться ходатайство гособвинения о продлении срока содержания под стражей бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

При этом, чем мотивирует следствие свое ходатайство выяснить не удалось.

Напомним, 31 июля Первомайский райсуд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей Сапару Исакову до 5 октября.

Бывшему премьеру 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека предъявили обвинение по статье 303 часть 1 (Коррупция) УК КР.