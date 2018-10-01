Алиев: крепость сома держится на золоте, добываемом на Кумторе

Ведь именно наши золотовалютные резервы поддерживают его стабильность, считает экономист

Во втором квартале 2018 года платежи в бюджет КР в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей составили 1,92 миллиарда сомов. Об этом говорится на сайте "Кумтор Голд Компани".

Как отмечается, объём производства золота на Кумторе во втором квартале 2018 г. составил 83 803 унции, тогда как в аналогичном квартале прошлого года он составлял 138 623 унции.

"Указанное снижение стало результатом того, что в течение квартала велась фабричная переработка складской руды из сарыторского карьера, более бедной по содержанию и коэффициенту извлечения золота, по сравнению с складской рудой, добытой на рабочем участке 17, которая перерабатывалась на фабрике в 2017 году. Во втором квартале 2018 г. среднее содержание золота в руде, поставляемой на фабрику, составляло 2,27 г/т при коэффициенте извлечения 70,3%, тогда как в том же квартале 2017 г. эти показатели составляли соответственно 3,53 г/т и 79,3%", - подчеркивает КГК.

Во втором квартале 2018 г. было реализовано 90620 унции, или 2,82 тонны, золота, уточняется в отчете за II квартал 2018 года.

"Общий доход от реализации золота во втором квартале 2018 года составил 117,3 млн долларов", - добавляется в информации.

По словам экономиста Сергея Пономарева, в 2018 году идет падении ВВП только за счет того, что просела горнодобывающая промышленность.

- Если бы она показала прирост, то уровень доходной части ВВП выявил бы весьма неплохие результаты, - уверен Пономарев.

Что касается "Кумтора", то эксперты неоднократно говорили, что месторождение постепенно иссякает, напомнил экономист.

- Поэтому надо продолжать работу по геологоразведке и подумать о новых проектах по пополнению бюджета. Тем более, что именно "Кумтор" играет важную роль в поддержании стабильности нацвалюты. А после ухода КГК, держать его на плаву станет труднее, - заявил Сергей Пономарев VB.KG.

Согласился с его позицией и независимый экономист Нурлан Алиев. Он отметил, для развития страны в первую очередь необходимо налаженное производство.

- На данный момент при всех заявлениях властей, относительно нормально функционирует у нас в КР лишь горнодобывающая отрасль. Причем, самое большое место в ней занимает "Кумтор". Создать компании альтернативу так и не удалось за 27 лет независимости государства и нескончаемых попытках властей. По данным Нацстаткома КР, доля компании в ВВП страны - более 9 процентов. То есть, по сути, оно заменило собой десятки промышленных предприятий. В первую очередь, это касается налоговых отчислений. Велика доля "Кумтора" и произведенного им золота в процентном соотношении объема экспорта страны – чуть менее половины, - подчеркнул в беседе с редакцией VB.KG Алиев.

Но самое важное для государства, что крепость нашего сома держится именно на золоте, добываемом, в частности, на Кумторе, напомнил экономист.

- Насколько это хорошо для республики, другой вопрос, но реальность такова. Чтобы понять сложность экономической ситуации, стоит посмотреть на соседние государства. Например, в России доллар достиг 70 рублей, не лучшая ситуация и в Казахстане. Мы сдерживаем рост благодаря золотовалютным интервенциям НБ КР. То есть, можно открыто говорить, что пока у нас есть золото, резкой девальвации сома, скачка цен на основные продукты питания и другие жизненно необходимые товары опасаться не стоит. Их не допустит регулятор. Но для этого, опять же, должно функционировать месторождение. А единственное условие для этого - стабильность общественно-политической ситуации в стране, - заключил Нурлан Алиев.