Погода
$ 68.70 - 68.96
€ 79.65 - 80.35

В центре отдыха "Татыр" нашли шкуру снежного барса

200  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Шкура снежного барса украшает юрту в центре отдыха "Татыра", расположенного в Аламудунском районе Чуйской области. Фотографии и информация об этом появилась в социальных сетях.

В пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства VB.KG сообщили, что уже выясняют, как в развлекательное заведение попала шкура.

- По данному факту Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООС и ЛХ) обратилось в Госэкотехинспекцию для выяснения всех обстоятельств: где, когда и кем были добыты эти шкуры диких животных. После выяснения всех обстоятельств дела в отношении виновников будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства, - пообещали в ведомстве.

В ГАООС и ЛХ напоминают, что отстреливать и украшать юрты шкурами животных, занесенных в Красную книгу строго запрещено.

с 2017 года в Кыргызстане действуют следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

За неказонное пользование марала, архара, медведя- 1 000 000 сомов;

За незаконное пользование снежного барса- 1 500 000 сомов;

За незаконное пользование козерога- 100 000 сомов;

За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула- 50 000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373882
Теги:
снежный барс, браконьерство, ГАООС и ЛХ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  