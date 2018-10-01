В центре отдыха "Татыр" нашли шкуру снежного барса

Шкура снежного барса украшает юрту в центре отдыха "Татыра", расположенного в Аламудунском районе Чуйской области. Фотографии и информация об этом появилась в социальных сетях.

В пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства VB.KG сообщили, что уже выясняют, как в развлекательное заведение попала шкура.

- По данному факту Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООС и ЛХ) обратилось в Госэкотехинспекцию для выяснения всех обстоятельств: где, когда и кем были добыты эти шкуры диких животных. После выяснения всех обстоятельств дела в отношении виновников будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства, - пообещали в ведомстве.

В ГАООС и ЛХ напоминают, что отстреливать и украшать юрты шкурами животных, занесенных в Красную книгу строго запрещено.

с 2017 года в Кыргызстане действуют следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

За неказонное пользование марала, архара, медведя- 1 000 000 сомов;

За незаконное пользование снежного барса- 1 500 000 сомов;

За незаконное пользование козерога- 100 000 сомов;

За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула- 50 000 сомов.