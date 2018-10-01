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Весной 2019 года начнется выдача водительских удостоверений нового образца

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- ВБ
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Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики с началом второго квартала 2019 года планирует начать выдачу водительских удостоверениям нового образца, соответствующим международным требованиям идентификации личности водителя. Новый образец с учетом международного опыта будет представлен с улучшенным дизайном и многочисленными защитными элементами. Полностью будет пересмотрен процесс изготовления и выдачи документов.

Новые образцы водительских удостоверений будут изготавливаться из высокопрочного пластика, а данные о владельце будут наноситься лазером, который невозможно стереть и сложно подделать. Это будет четвертое поколение водительских удостоверений в Кыргызской Республике. Планируемый срок действия 10 лет. Также планируется введение новых технических паспортов для транспортных средств в виде пластиковых карт.

Внедрение водительских удостоверений нового образца предусмотрено в списке мероприятий по реформе дорожной безопасности в Кыргызской Республике, что позволит ужесточить контроль в системе тестирования курсантов и исключит подделку документа.

Действующие удостоверения водителей будут действительными до истечения срока, замена будет производиться исключительно на добровольной основе.

И самое главное, цена на новый образец водительского удостоверения будет ниже чем есть сегодня.


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URL: https://www.vb.kg/373883
Теги:
ГРС, водительское удостоверение, новые права
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